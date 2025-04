fot. Fotolia

Po co ci prostata?



Prostata to mały gruczoł znajdujący się u podstawy pęcherza moczowego. Otacza przechodzącą z niego cewkę moczową. Jest częścią męskiego układu płciowego i bierze udział w produkcji nasienia.

Problemy z gruczołem prostaty narastają bardzo powoli, więc są najczęściej przyjmowane przez mężczyzn po prostu jako symptomy starzenia się. Choroba rozwija się bez przeszkód do takiego stadium, w którym leczenie jest zdecydowanie trudniejsze lub nawet niemożliwe. W efekcie nowotwór prostaty stał się w Polsce drugim pod względem występowania nowotworów u mężczyzn.

– Istotnym aspektem mającym wpływ na tak dużą zachorowalność jest opór mężczyzn przed przyznaniem się do problemu, a także strach przed wizytą u lekarza. Wiąże się to bowiem z badaniem tego gruczołu przez odbyt – mówi Adam Konewiecki, doktor nauk medycznych, urolog.

Kłopoty z prostatą to nie tylko problem zdrowotny, to także zaburzenia życia seksualnego. Są często przyczyną wielu kompleksów, frustracji i niskiej samooceny u mężczyzn.

Nie badam, bo się wstydzę…



Nowotwór prostaty to trzeci pod względem częstości występowania rodzaj raka, który zabija polskich mężczyzn. Wielu takich tragedii można byłoby uniknąć, gdyby Polacy nie wstydzili się badać i zgłaszali do lekarza przy pierwszych niepokojących objawach np. z oddawaniem moczu.

Każdy Polak, który ukończył 45. rok życia, powinien raz w roku badać gruczoł krokowy u urologa. Niestety opór przed wizytą u lekarza i niewiedza dotycząca tego zagadnienia, nadal przynoszą kiepskie efekty w walce z tym rodzajem raka.

Na szczęście coraz większa liczba publikacji czy nawet kampanii społecznych sprawia, że mężczyźni w coraz większym stopniu poszukują informacji na temat zapobiegania i leczenia chorób prostaty. Wiedza i jej wprowadzenie w życie może pozwolić uniknąć problemów z życiem intymnym, ogromnego stresu związanego z ewentualną chorobą, a w wielu przypadkach uratować życie.

Objawy choroby



Uwagę powinno zwrócić np. zbyt częste oddawanie moczu, któremu towarzyszy uczucie pieczenia, poczucie stale pełnego pęcherza, nieregularny strumień moczu, czy oddawanie moczu nawet w nocy przez sen.

Kolejnymi etapami rozwoju choroby jest pobolewanie w krzyżu lub podbrzuszu, obniżenie sprawności seksualnej, a nawet impotencja, dyskomfort lub pobolewanie pomiędzy moszną a odbytem.

Naprawdę poważnym stanem, tworzącym się przez lata rozwoju choroby, jest narastający ból, stany podgorączkowe oraz krew lub ropa w moczu.

Jak uniknąć problemów z prostatą?



Do profilaktyki chorób prostaty z pewnością należy zaliczyć regularny ruch, który uruchamia rejon miednicy, np.: chodzenie, bieganie, pływanie. Wbrew pozorom nie zalicza się do niego jazda na rowerze, gdyż siodełko uciska prostatę i powoduje jej gorsze ukrwienie.

Zdrowa dieta powinna być stosowana zarówno w profilaktyce, jak i równolegle z leczeniem prostaty. Wspomagają ją substancje roślinne takie jak sitosterole, flawonoidy oraz likopen, które można znaleźć w pestkach dyni, kiełkach pszenicy, oleju kukurydzianym, soi, ziarnach sezamu, pomidorach, owocu róży, czy granatu.

– Doskonałe efekty działania granatu na prostatę udowodnione zostały naukowo już niejednokrotnie. Dotyczy to zarówno profilaktyki, jak i już istniejących problemów z chorobą prostaty. Najlepsze działanie wykazuje przefermentowany koncentrat z granatu. Produkty te (w Polsce sprzedawane jako suplementy diety), potrafią nawet czterokrotnie spowolnić postęp raka prostaty – informuje Justyna Brandys z Dr. Jacob’s Poland.

Powody choroby



Kłopoty z prostatą w wielu wypadkach to sprawa dziedziczna. Dlatego warto sprawdzić występowanie tej choroby w rodzinie. Jeżeli ojciec lub dziadek miał taki problem, należy rozpocząć wczesną profilaktykę chorób prostaty już po 30. roku życia.

Oprócz spraw dziedzicznych na problemy z prostatą narażeni są mężczyźni spędzający całe dnie siedząc (kierowcy, pracownicy biurowi, programiści, itp.), otyli, z częstymi stanami zapalnymi dróg moczowych, mało ruszający się, nieuprawiający sportu (nie dotyczy jazdy na rowerze), spożywający nadmierne ilości soli, ostrych przypraw, produktów przetworzonych (wędliny, dania gotowe, chipsy itp.), spożywający nadmierne ilości białka (mięso, mleko), alkoholu, palacze (czynniki zakwaszające organizm), z podwyższonym poziomem cholesterolu, ze skąpym życiem intymnym (rzadkie ejakulacje).

Źródło: materiały prasowe Praktycy.com