Leczenie chirurgiczne metodą z wyboru

Nowotwory jamy ustnej są w średnio promienioczułe. Dlatego w wyborze metody postępowania pierwszeństwo ma leczenie chirurgiczne. Złotym standardem chirurgii szczękowo-twarzowej jest radykalne wycięcie całej zmiany wraz z marginesem zdrowych tkanek (tzw. marginesem bezpieczeństwa). Pacjenci mają największą szansę na wyleczenie podczas pierwszej operacji.

W nowotworach miejscowo zaawansowanych stosuje się terapię skojarzoną, tj. poprzedza się operację chemio- lub radioterapią. Takie postępowanie może zmniejszyć masę guza, dając możliwość radykalnego wycięcia.

Małe zmiany mogą być usunięte poprzez proste wycięcie i zszycie rany, co daje zadowalający efekt kosmetyczny. W przypadku zmian zaawansowanych stosuje się operacje blokowe (en block), które polegają na usunięciu zmiany pierwotnej wraz z dorzeczem chłonnym w jednym bloku. Ranę pooperacyjną udaje się zazwyczaj zszyć poprzez zbliżenie jej brzegów, nierzadko jednak konieczna jest rekonstrukcja tkankami pobranymi z otoczenia.

Usunięcie układu chłonnego wraz z ogniskiem nowotworowym daje największe szanse na wyleczenie, pozostawia jednak istotny defekt kosmetyczny.

Leczenie przerzutów do węzłów chłonnych szyi

Rak jamy ustnej wykazuje wyraźną tendencję do dawania przerzutów do węzłów chłonnych szyjnych i podżuchwowych. Przerzuty odległe należą do rzadkości. Zakres operacji – jedno- lub obustronne wycięcie węzłów chłonnych – zależy od umiejscowienia i rozległości raka.

W przypadku leczenia przerzutów raka języka, dna jamy ustnej, policzka, łuków podniebiennych i niektórych złośliwych nowotworów ślinianek stosuje się tzw. operację Crile'a, czyli doszczętne wycięcie układu chłonnego szyi.

Jakie jest rokowanie pacjentów z rakiem jamy ustnej?

W przypadku nowotworów jamy ustnej najczęstszą przyczyną wznowy jest niedostateczny margines resekcji (wycięcia) zmiany pierwotnej lub nieprawidłowy wybór techniki. Wznowy pojawiają się zwykle już w pierwszym roku po zabiegu.

Rak jamy ustnej wykryty wcześnie daje 80-90% szans na pełne wyleczenie. Nowotwór ten w początkowej fazie choroby jest skąpoobjawowy, co utrudnia wczesne postawienie diagnozy. Śmiertelność jest wysoka i szacuje się ją na około 50%.

