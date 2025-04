Mieszanki ziołowe



Mimo że nie przeprowadzono zbyt wielu badań na pacjentach chorych na raka przy zastosowaniu ziołowych mieszanek, dostępne wyniki – połączone z wynikami badań przeprowadzonych na zwierzętach – są dość imponujące. Podczas badań przeprowadzonych na 112 pacjentach cierpiących na chłoniaka nieziarniczego okazało się, że pacjenci, którym podano chińskie zioła i zastosowano chemioterapię, statystycznie żyli dłużej o trzy lata w porównaniu do tych, których poddano jedynie chemioterapii.

Badania potwierdziły że u pacjentów, którzy zażywali chińskie zioła, odnotowano znaczną poprawę czynności immunologicznej i lepszy przepływ krwi niż u pacjentów z grupy kontrolnej. Ponadto zauważono, że skutków ubocznych było mniej, a te, które się pojawiły, miały łagodniejszy przebieg.

W innym imponującym badaniu – tym razem przeprowadzonym na zwierzętach – wykazano, że dzięki połączeniu ośmiu chińskich ziół znacząco zmniejszyła się zapadalność na raka pęcherza wywołanego silnie działającymi karcynogenami.

Okazało się, że ziołowe mieszanki znacząco zwiększają zdolność komórek odpornościowych do zabijania komórek rakowych.

Wykazano dobroczynne właściwości produktów stanowiących mieszanki grzybów w wielu chorobach o podłożu immunologicznym, również w przypadku nowotworów. Do niektórych z nich dodaje się jeszcze takie zioła, jak aloes czy koci pazur. W ten sposób zwiększają się ich właściwości stymulujące i modulujące czynność odporności.

W jednym badaniu wykazano, że dzięki połączeniu czterech chińskich ziołowych wyciągów można w znacznym stopniu zahamować wzrost zarówno opornego na leki, jak i wrażliwego na nie nowotworu płuc drobnokomórkowego. W skład tych mieszanek weszły Glycorrhiza glabra, Olenandria diffusa, SPES (połączenie piętnastu chińskich ziół) i PC-SPES (połączenie ośmiu chińskich ziół). Te ziołowe mieszanki okazały się równie skuteczne co konwencjonalne leki chemoterapeutyczne, lecz w przeciwieństwie do nich były bardziej selektywne i nie wywołały aż tylu skutków ubocznych.

Dzięki przeprowadzonym badaniom znamy jeszcze jedyną w swoim rodzaju właściwość ziołowych mieszanek, która polegała nie tylko na pobudzaniu odporności, ale także na bezpośrednim hamowaniu replikacji wirusa HIV.

Zastosowany produkt – nazwany XQ-9302 – stanowił połączenie dwudziestu chińskich ziół dokładnie oczyszczonych i prawidłowo skomponowanych. Szczególnie fascynujące było jednak, że owe ziołowe mieszanki przyczyniły się do zwiększenia odporności u pacjentów zakażonych wirusem HIV i do znacznego obniżenia obciążenia wirusowego. Nie odnotowano żadnych skutków ubocznych.

W kilku badaniach wskazano, że decydujące znaczenie mają właśnie mieszanki ziołowe, gdyż zioła stosowane pojedynczo wykazują znacznie mniejszą skuteczność.

Laktoferyna



Laktoferyna to glikoproteina (cukier połączony z białkiem) występująca początkowo w wydzielinach mlecznych. Obecnie wiadomo, że laktoferynę wydzielają komórki wyściełające przewód żołądkowo-jelitowy, płuca, przewody nosowe i wszelkie inne błony śluzowe. Jest ona tak istotna, gdyż silnie pobudza pracę układu immunologicznego, wiąże żelazo, hamuje wzrost komórek rakowych, zwiększa fagocytozę (zabijanie bakterii przez fagocyty, czyli krwinki białe) i zapobiega wytwarzaniu przeciwciał przeciw własnym antygenom. Pomimo że nie jest wchłaniana z jelit, może pobudzać komórki odpornościowe w przypadku całego ciała. Dzieje się tak, ponieważ zostają pobudzone komórki odpornościowe w jelicie. Przypomnę tylko, że w jelicie znajduje się ponad 50 procent wszystkich komórek immunologicznych organizmu człowieka.

Laktoferyna ma jeszcze i tę właściwość, że zapobiega przerzutom.

W kilku badaniach przeprowadzonych na zwierzętach wykazano, że znacząco hamuje metastazę nowotworów, nawet w przypadku niektórych o bardziej agresywnym przebiegu. Częściowo jest to spowodowane jej niezwykłą zdolnością stymulowania produkcji interferonu gamma – immunologicznej cytokiny. Pobudza ona ponadto pracę naturalnych komórek cytotoksycznych, cytotoksyczność komórek T i makrofagi.

W przypadku pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe istotne jest również, że laktoferyna hamuje stany zapalne. Przypomnę, że zwiększają one wzrost i rozprzestrzenianie się raka. Ponadto laktoferyna jest silnie działającym chelatorem żelaza, dzięki czemu staje się korzystna w zapobieganiu wzrostu nowotworów i ich rozprzestrzenianiu się, a także w działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym.

Laktoferynę dostarcza do organizmu kilka suplementów, w tym siara i białko serwatki. Siara to pierwsza wydzielina mleczna, która zawiera postać silnie działających czynników immunologicznych w wysokim stężeniu. Białko serwatki to specjalna proteina występująca w produktach mlecznych. Należy przyjmować sześć kapsułek dziennie, na pusty żołądek (…).

Siara



Najwyższe stężenie siary znajduje się w pierwszych wydzielinach mleka matki. Dzięki temu noworodki zyskują ochronę immunologiczną, podczas gdy ich układ immunologiczny kończy się rozwijać. Siara zawiera laktoferynę, immunoglobuliny, polipeptydy bogate w prolinę, które sprzyjają czynności grasicy, a także specjalny czynnik wzrostu zwany transformującym czynnikiem wzrostu beta (TGF-B), usprawniającym kondycję jelit.

Ponieważ siarę w postaci suplementów pozyskuje się od krów, niezwykle istotne jest, by używać jedynie certyfikowanych produktów – od takich krów, które nie są chore na gąbczaste zwyrodnienie mózgu – zwane również chorobą szalonych krów – oraz którym nie podawano antybiotyków, pestycydów i herbicydów. Należy szukać takich produktów, które zawierają 40-procentową immunoglobulinę G (IgG). W każdej kapsułce powinno się znaleźć 450 miligramów siary. Należy przyjmować pięć-siedem kapsułek dziennie na pusty żołądek.

Białko serwatki



Białko serwatki to specjalne białko występujące w produktach mlecznych. Ze względu na jego wyjątkowe właściwości zwiększające odporność, a także powodujące przyrost masy mięśniowej, stał się obiektem wielu badań. Jego minusem jest jednak, że ma raczej wysoką zawartość glutaminianu, co sprawia, że staje się nieodpowiedni dla pacjentów cierpiących na nowotwory mózgu, zwłaszcza na glejaki.

W dość niedawno przeprowadzonym badaniu wykazano istotną właściwość białka serwatki. Wiadomo, że częściowym powodem, dla którego komórki rakowe mogą nie odpowiadać na chemioterapię, jest to, że zwiększają ilość glutationu wewnątrz komórek. Niektórzy onkolodzy zaproponowali, aby zmniejszać poziom tej substancji w komórkach i w ten sposób zapobiegać zjawisku odporności wielolekowej.

W tym miejscu w sukurs przychodzi białko serwatki. Ma ono zdolność zwiększania poziomu glutationu w zdrowych komórkach, a zmniejszania – w rakowych. Dzięki temu komórki rakowe stają się bardziej podatne na nagłą śmierć, również tę spowodowaną konwencjonalnymi formami terapii. Wydaje się także, iż białko serwatki zapobiega odporności wielolekowej.

Traganek



Traganek to zioło znane także pod nazwą mleka mongolskiego czy beg kei. Wykazano, że pobudza ono odporność do walki z rakiem, wirusami, grzybami i bakteriami. Wykazuje szerokie działanie przeciwbakteryjne – podobnie jak antybiotyki. Okazało się także, iż zwiększa przepływ krwi przez tętnice wieńcowe oraz zmniejsza objawy w przypadku zastoinowej niewydolności krążenia.

Kiedy traganek zmiesza się z ziołem Ligustrum lucidum, zaczyna on wykazywać fascynującą właściwość, a mianowicie: zwiększa szansę przeżycia w przypadku osób poddanych radio- lub chemioterapii z powodu stwierdzonych nowotworów.

Traganek pobudza także pracę komórek macierzystych szpiku kostnego, dzięki czemu chorzy szybciej odzyskują dawną kondycję po supresji wywołanej chemioterapią. Immunologiczne efekty owego zioła zdają się stanowić połączenie działania ponad czterdziestu saponin, astragalosidów, kilku flawonoidów – działających jako silne antyoksydanty – i kumaryn występujących w wyciągu.

Jeśli zaś chodzi o beta-glukany, decydujące znaczenie ma dawka zastosowanego traganka. Nie powinno się przekraczać 28 gramów dziennie, gdyż większa ilość powoduje immunosupresję (…).

Wyciąg z jemioły



Od wieków wyciągu z jemioły używa się jako zioła leczniczego. Jednak dopiero w 1989 roku wykazano, że jego składniki mają działanie przeciwnowotworowe. Jeden z nich – glikoproteina zwana lektyną-1 – wywołuje śmierć komórek rakowych w kulturze tkankowej. Inny składnik – lektyna-2 –zwiększa wiązanie limfocytów T z receptorami na komórkach rakowych, tym samym usprawniając zdolność komórek odpornościowych do zabijania tych nowotworowych.

Badania przeprowadzone na zwierzętach wskazują, że wyciąg z jemioły charakteryzuje się silnym działaniem przeciwnowotworowym w przypadku kilku rodzajów guzów, zwłaszcza mięsaków. Kiedy badaniom poddano pacjentów chorych na raka, okazało się, że ten wyciąg rzeczywiście zwiększa liczbę komórek odpornościowych, a poprzez zwiększenie liczby wytwarzanych przez mózg endorfin przyczynia się do lepszego samopoczucia. Jedynymi głównymi skutkami ubocznymi wyciągu z jemioły jest niekiedy wzrost ciśnienia krwi i przyspieszone tętno.

Fragment książki „Naturalne strategie w walce z rakiem. Odżywianie w terapii antynowotworowej", dr Russell L. Blaylock (Studio Astropsychologii, 2012). Publikacja za zgodą wydawcy.