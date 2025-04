Postępowanie przy diagnozowaniu nowotworu



Jak każda choroba, nowotwór skory wymaga dokładnej diagnostyki. Standardowo schemat postępowania obejmuje:

badanie podmiotowe (dokładnie zebrany wywiad, od kiedy objawy są widoczne, jakie występują dolegliwości towarzyszące),

badanie przedmiotowe (oglądanie, palpacja zmiany),

badania krwi,

badania dodatkowe: RTG płuc, USG jamy brzusznej, RTG guza, USG guza, USG dopplerowskie, Angiografia, tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (NMR lub inaczej MRI), scyntygrafia.

biopsje:

biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC),

biopsja grubo igłowa,

biopsja otwarta.

badania immunohistochemiczne,

badania histopatologiczne.

Chociaż z reguły nie jest konieczne wykonywanie rutynowo badań obrazowych, to rezonans magnetyczny (MRI) może być pomocny w ocenie zaawansowania miejscowego nowotworu i może stanowić istotny element przedoperacyjnego planowania w przypadku większych guzów. Rozpoznanie opiera się zwykle na wyniku biopsji gruboigłowej lub wycinającej.

Rodzaje biopsji:



Biopsja cienkoigłowa (BAC) – w dermatologii raczej nie wykonywana; zmiany skórne są zbyt powierzchowne, by można pobrać wystarczającą do oceny mikroskopowej ilość materiału.

Biopsja gruboigłowa (lub tru-cut) to usunięcie bardzo niewielkiej ilości nowotworu poprzez wprowadzenie pustej w środku igły do narządu lub ocenianego patologicznego tworu. Następnie igłę przesuwa się w warstwach komórek w celu pobrania próbki. Zabieg ten trwa kilka minut i może być wykonywany ambulatoryjnie.

Biopsja nacinająca to usuniecie jedynie części guza w celu badania histopatologicznego; daje ona patologowi więcej materiału do badania. Ten rodzaj biopsji wiąże się z nieco większą skutecznością diagnostyczną i zwykle wykonuje się ją w warunkach sali operacyjnej.

Biopsja wycinająca to usunięcie całego guza. Zwykle wykonuje się ją w przypadkach, gdy usunięcie całej zmiany wraz z wąskim marginesem tkanek zdrowych jest łatwe do osiągnięcia i bez trudu tolerowane przez chorego. Ten rodzaj biopsji również wykonuje się w warunkach sali operacyjnej.

Do czego służy ocena histopatologiczna?

Ocena histopatologiczna jest najważniejsza w ocenie rodzaju nowotworów, z którym mamy do czynienia, ponieważ warunkuje wdrożenie lub odstąpienie od dalszego leczenia.

Źródło: materiały prasowe Apella/kb

