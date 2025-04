Badania obrazowe

Badanie radiologiczne jest nieodzownym elementem postępowania diagnostycznego, gdy istnieje podejrzenie zmiany rozrostowej kości lub tkanek miękkich w sąsiedztwie kości. Rutynowo wykonuje się badanie rentgenowskie w trzech płaszczyznach.

Aby powiększyć obraz z zachowaniem ostrości wykonuje się badanie metodą mikroradiografii. Badanie to może być pomocne w różnicowaniu wczesnych zmian złośliwych, np. złośliwej przemiany guzów łagodnych.

W ocenie ślinianek, okolicy przygardłowej, wnętrza zatok szczękowych i węzłów chłonnych metodą z wyboru jest ultrasonografia. W obrazie USG prawidłowe węzły chłonne są niewidoczne. Dużą zaletą badania ultrasonograficznego jest jego całkowita nieinwazyjność – może być powtarzane w krótkich odstępach czasu. Ma to zastosowanie w monitorowaniu leczenia przy użyciu chemio- lub radioterapii, a także w kontrolach pooperacyjnych.

Metodą, która daje dobre wyniki w diagnozowaniu wczesnych zmian nowotworowych w obrębie głowy i szyi jest tomografia komputerowa. Jest użyteczna w ocenie zmian w przestrzeni przygardłowej, pozażuchwowej i głębokich węzłów chłonnych szyi.

Warto wiedzieć: Jak się leczy raka jamy ustnej?

Badanie mikroskopowe

Badanie mikroskopowe ma największe znaczenie diagnostyczne w ocenie zmian błony śluzowej i guzów jamy ustnej.

Badanie cytologiczne polega na ocenie cech morfologicznych komórek pobranych ze zmiany. Materiał do badania pobiera się metodą złuszczeniową z powierzchni zmiany lub metodą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC). Badanie cytologiczne ma tę zaletę, że nie wymaga kaleczenia nowotworu, a ponadto daje szybki wynik.

Kolejną metodą w diagnostyce raka jamy ustnej jest badanie histopatologiczne. Materiał do tego badania pobiera się w postaci wycinka klinowego lub na drodze oligobiopsji (czyli pobrania za pomocą kleszczyków biopsyjnych niewielkiej ilości tkanki).

Badający tkankę histopatolog nie zawsze jest w stanie jednoznacznie zdiagnozować nowotwór, dlatego bardzo ważne jest porównanie wyniku histopatologii z obrazem klinicznym. Zdarza się bowiem, że wycinek zostaje niewłaściwie pobrany, co w znacznym stopniu utrudnia interpretację.

Wysoka śmiertelność spowodowana późnym rozpoznawaniem wskazuje na konieczność używania dodatkowych metod diagnostycznych w profilaktyce raka jamy ustnej. Stomatolodzy dysponują dużym arsenałem technik do wykrywania zmian w jamie ustnej. Należy jednak podkreślić, że pierwszą i najważniejszą metodą diagnostyczną jest dokładne oglądanie jamy ustnej pacjentów.

Dowiedz się więcej: Jakie mogą być przyczyny zaburzeń połykania?

Reklama