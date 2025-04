„Europacolon” – pomoc we „wstydliwej sprawie”.

Europacolon to organizacja, która ma na celu pomoc osobom chorującym na raka jelita grubego, w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu, ale przede wszystkim pomaga zapobiegać tej chorobie. Organizuje zjazdy, konferencje, przypomina o chorobie lekarzom i pacjentom. Europacolon swoją główną siedzibę ma w Londynie, zasięgiem działania obejmuje całą Europę.

Wokół raka jelita grubego panuje „zmowa milczenia” – dopiero w ostatnich kilku latach zrobiło się o nim głośno z powodu ogromnego wzrostu zachorowań na raka jelita grubego w Europie, a także w Polsce. Temat ten jest wstydliwy – rzadko kiedy u lekarza pacjenci sami z siebie opowiadają o swoich bólach brzucha czy problemach z wypróżnieniem. Najczęściej podczas wizyty jest za mało czasu, żeby o tym opowiedzieć albo po prostu te objawy są spychane na dalszy plan. W końcu przecież takie problemy nie muszą świadczyć o chorobie – często pojawiają się ze zdenerwowania albo przez nieodpowiednią dietę. Właśnie dlatego tak łatwo przeoczyć raka jelita grubego. Statystyki alarmują: połowa chorych na raka jelita grubego umrze, między innymi z powodu spóźnionej diagnozy i leczenia.

Samo badanie w kierunku tej choroby też nie jest przyjemne. Kolonoskopia polega na wprowadzeniu do jelita specjalnej kamery i oglądaniu jego wnętrza przez lekarza. Z pomocą przychodzi znieczulenie ogólne (uśpienie) podczas badania.

Warto wiedzieć: Po co nam wstyd?

„Sowie oczy”

Jest to stowarzyszenie pomagające osobom chorym na specyficzną odmianę raka – na chłoniaka. Chłoniak nie jest przypisany do żadnego narządu tak jak rak płuca czy rak piersi. W rzeczywistości choruje cały organizm – zaczyna się w miejscu wytwarzania składników krwi, czyli w szpiku kostnym. Jako że krew trafia do wszystkich części ciała, choroba może ujawnić się w każdym miejscu.

„Sowie oczy” zrzeszają osoby chore na chłoniaki, ich rodziny i lekarzy, którzy potrafią w prosty i praktyczny sposób wytłumaczyć istotę choroby oraz jej leczenie, czyli chemioterapię (podawanie bardzo silnych leków hamujących rozrost nowotworu). Jest to bardzo trudny moment dla chorego i dla jego bliskich. Cała choroba dzieje się we krwi, nie jest widoczna gołym okiem. Leczenie zamiast poprawy powoduje pogorszenie stanu chorego (leki w chemioterapii są bardzo szkodliwe – niszczą chore komórki krwi, ale nie oszczędzają zdrowych). Dobrze jest wtedy mieć przy sobie osobę, która miała już styczność z taką chorobą. Potrafi wytłumaczyć, co dzieje się z chorym i daje siłę psychiczną niezbędną do walki z chłoniakiem.

