Z rakiem nie wygrasz? To stereotyp!



Po początkowym szoku i zadaniu sobie pytania: „dlaczego ja?“ (uwierz, każdy chorujący zadaje sobie takie pytanie!), spróbuj sama sobie pomóc. Tym bardziej, że po pierwszym „zmasowanym ataku” – operacji, chemioterapii bądź radioterapii – czyli często po ciężkim, okaleczającym leczeniu, przez kilka lat będziesz pod ścisłą obserwacją medyczną.

Sama zaczniesz zwracać uwagę na dolegliwości, które kiedyś bagatelizowałaś. Dobrze już na początku leczenia wiedzieć, że choroba nowotworowa to nie wyrok. Często dzięki sukcesom medycyny, nawet wtedy, gdy szanse na całkowite wyleczenie są niewielkie, żyjemy z nią latami – bo jest to choroba przewlekła tak jak cukrzyca, choroba wieńcowa i wiele innych schorzeń.

Nasze wyobrażenia na temat onkologii zostały ukształtowane poprzez trwający latami negatywny przekaz literacki czy filmowy i poprzez opowiadania znajomych. Zrodził się w ten sposób stereotyp: z rakiem nie wygrasz. A to kłamstwo i bardzo duże uproszczenie. Pomyśl, ilu ludzi swoim życiem zaświadcza, że to nieprawda. Dzisiaj już tylko nieliczni wstydzą się tego, że chorowali lub chorują na raka.

Dopiero od niedawna zrodził się w pacjentach onkologicznych duch walki – mówią otwarcie, jak wyglądało ich zetknięcie się z nowotworem, pokazują twarze, nie chcą być anonimowi.

Znamienne jest to, że ten piękny ruch zapoczątkowały kobiety – Amazonki.

Dziś już wiemy, że pomoc psychologiczna i techniki psychologiczne, choć nie są metodami odwracającymi proces nowotworowy, pomagają w leczeniu.

Tego się trzymaj!



Dlatego warto pomyśleć nie tylko o swoim ciele, ale również o emocjach. W ramach samopomocy emocjonalnej zapoznaj się z zasadami Nauki Racjonalnych Zachowań i spróbuj zastosować swoisty dekalog:

podejmij świadomą decyzję afirmacji życia,

postępuj zgodnie z samym sobą, nie wbrew sobie,

nie wsłuchuj się w opowiadania innych, jeśli czujesz, że te wiadomości ci nie służą,

nie buduj w sobie poczucia winy za powstanie choroby, wyciągaj wnioski co dla ciebie jest korzystne, a co nie,

postaraj się zaakceptować nieznane, dając sobie czas, by zrozumieć, że w życiu często nie ma gwarancji,

mimo pomocy ze strony personelu medycznego i bliskich staraj się znaleźć osobistą drogę radzenia sobie z problemami,

znajdź w sobie miejsce na uśmiech i przyjemności, na które może dawno nie miałaś czasu,

realizuj postawę miłości wobec ludzi,

zdobywaj dystans wobec własnej osoby, bólu i cierpienia,

dziel się swoimi emocjami – wcale nie musisz być zawsze dzielna, masz prawo do okazywania strachu, niepewności, złości.

