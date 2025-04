Czym są receptory?

Na powierzchni każdej komórki, zarówno prawidłowej jak i nowotworowej, znajdują się tak zwane receptory – cząsteczki spełniające rolę specjalnych czujników umożliwiających komórce kontaktowanie się z otaczającym środowiskiem oraz reagowanie na odbierane bodźce. Te cząsteczki to powierzchniowe białka, zanurzone jednym końcem wewnątrz komórki, przechodzące poprzez warstwę błony komórkowej i wystające na zewnątrz. Są one odpowiedzialne za przekazywanie do wnętrza komórki różnych sygnałów, przede wszystkim związanych z funkcjonowaniem danej komórki i kontrolę jej wzrostu lub pobudzających ją do podziału – rozmnażania. Sygnały takie otrzymuje komórka od sąsiednich komórek lub od komórek bardzo od siebie oddalonych. Przez krew doprowadzane są do określonych komórek wyposażonych w odpowiednie receptory sygnały hormonalne.

Receptory w raku piersi

W przypadku raka piersi komórki mogą odbierać bodźce w postaci hormonów estrogenowych i progesteronowych, ale tylko wtedy, gdy posiadają na swojej powierzchni receptory dla tych hormonów. Komórka pozbawiona receptora nie rozpoznaje sygnału. Innym rodzajem receptora występującym na normalnych komórkach, ale też spotykanego w nadmiarze w niektórych typach raka piersi jest HER2, zwany inaczej receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu. Jest to receptor rozpoznający sygnał w postaci czynnika wzrostu pobudzającego komórkę do rozmnażania.

Gdy receptorów jest za dużo…

W komórkach nowotworowych system kontroli wzrostu i rozmnażania komórek jest zmieniony. Zaburzenia dotyczą między innymi zwiększonej liczby kopii tego samego genu w jądrze komórki (amplifikacja) oraz zwiększenia liczby cząsteczek receptora na powierzchni komórki (nadekspresja białka). A więc mamy tu do czynienia z mutacją, która powoduje, że powierzchnia komórki jest obładowana cząsteczkami receptora i że każda taka cząsteczka odbiera i przekazuje do wnętrza komórki sygnał o konieczności podziału. W efekcie komórka dzieli się w szybkim tempie i przekazuje komórkom potomnym tę samą informację. Następuje szybki przyrost masy guza...

