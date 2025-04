PSA w diagnostyce chorób prostaty

Wyjściowym, przesiewowym badaniem, jeżeli chodzi o raka prostaty, jest badanie poziomu PSA we krwi pacjenta. U zdrowego mężczyzny jego stężenie wynosi 0-4,0 ng/ml. Jeżeli wartość antygenu przekracza zakres prawidłowy nie musi to koniecznie oznaczać nowotworu. Podwyższone poziomy PSA są stwierdzane także w łagodnym przeroście prostaty a także przy stanie zapalnym tego narządu. Wyższe wartości tego parametru mogą także wystąpić bezpośrednio po badaniu per rectum, a także po zabiegach na drogach moczowych. Tak więc, nawet bardzo wysoki poziom PSA nie jest równoznaczny z diagnozą nowotworu. Badanie to jest wskazówką dla lekarza, aby skierować pacjenta na dalszą diagnostykę. U mężczyzn poniżej 65 rż. Dodatkowe badania są konieczne już przy poziomach PSA powyżej 2,0 ng/ml. Z drugiej strony niskie stężenie antygenu nie wyklucza w 100% nowotworu.

Jak wygląda badanie per rectum?

Przy podejrzeniu nowotworu gruczołu krokowego potrzebne jest także wykonanie przez lekarza badania prostaty przez odbytnicę. Nie jest to z pewnością przyjemna procedura, jednak jest to dla urologa jedyna droga zbadania tego narządu. Dzięki temu badaniu lekarz może ocenić wielkość prostaty, a także jej kształt oraz spoistość oraz bolesność gruczołu – jednym słowem może sprawdzić, czy gruczoł krokowy jest prawidłowy. W razie wykrycia jakiś nieprawidłowości lub jeżeli lekarz ma jakieś wątpliwości, kieruje pacjenta na badanie usg przezodbytnicze.

Czym jest badanie TRUS?

TRUS, czyli usg przezodbytnicze jest niezbędne do zdiagnozowania raka prostaty. W badaniu tym wprowadza się przez odbytnicę specjalną głowicę usg, która umożliwia dokładną ocenę gruczołu. W czasie badania robi się także biopsję prostaty, tzn. pobiera się wycinki do badania mikroskopowego. Konieczne jest pobranie wycinków z kilku miejsc gruczołu. W materiale badanym pod mikroskopem specjaliści badają czy są komórki rakowe czy ich nie ma, a także typ i stopień złośliwości nowotworu według specjalnej skali Gleasona.

Jeżeli w badaniu TRUS zostanie wykryty nowotwór konieczne są badania dodatkowe takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczne oraz pobranie węzłów chłonnych. Pozwolą one na ocenę stopnia zaawansowania nowotworu, tzn. czy nacieka on sąsiadujące narządy, czy są przerzuty do węzłów lub przerzuty do narządów odległych, co umożliwia rozpoczęcie właściwego dla danego stadium nowotworu leczenia.

Diagnostyka raka prostaty wymaga wielu badań. Najważniejsze jest, by zacząć ją jak najwcześniej, gdyż czas dla pacjenta chorego na nowotwór jest na wagę złota.