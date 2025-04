Rak błony śluzowej jamy ustnej

Zmiany nowotworowe w obrębie błony śluzowej jamy ustnej rozwijają się najczęściej w nabłonku płaskim pokrywającym. W przeważającej wielkości jest to rak płaskonabłonkowy kolczystokomórkowy. Na prognozę w przypadku raka błony śluzowej składają się: stan zaawansowania klinicznego w momencie rozpoznania, przerzuty oraz umiejscowienie zmiany. Rak jamy ustnej może występować na błonie śluzowej całej jamy ustnej jednak najczęściej lokalizuje się w języku, dnie jamy ustnej, błonie śluzowej policzków, dziąśle (częściej dolnym) i w obrębie podniebienia. Nowotwór wcześnie rozpoznany może być całkowicie wyleczony.

Rak wargi dolnej

Rak wargi dolnej pojawia się najczęściej u palaczy tytoniu i u osób narażonych zawodowo na zewnętrzne czynniki rakotwórcze. Większość chorych to rolnicy i robotnicy pracujący w kontakcie z chemicznymi czynnikami rakotwórczymi. Zmiany rakowe w tej lokalizacji stanowią około 80% raków jamy ustnej. We wczesnym okresie zmiana ma charakter niebolesnej nadżerki pokrytej strupkiem, który narasta. Czasem wczesna postać tego raka może mieć postać tarczki rogowej. Już we wczesnych stadiach wyczuwamy zgrubiały guzek podczas badania palpacyjnego. Zmiana nie różni się kolorem od otaczających tkanek.

W późniejszym okresie choroby zmiana może przekroczyć granicę czerwieni wargowej i przejść na skórę brody lub wewnętrznie na śluzówkę. Rak wargi dolnej rokuje pomyślnie przy dostatecznie szybkim postawieniu diagnozy i wprowadzeniu leczenia. Jednakże 16% przypadków śmierci chorych na raka wargi dolnej świadczy o błędach we wczesnej diagnostyce.

Leczeniem z wyboru jest chirurgiczne wycięcie zmiany z marginesem zdrowej tkanki oraz zszycie ubytku z satysfakcjonującym efektem kosmetycznym.

Nowotwory języka

Czynnikami ryzyka rozwoju raka języka są palenie tytoniu, mikrourazy mechaniczne oraz alkoholizm, marskość wątroby oraz kiła.

We wczesnym okresie choroby rak ma postać nadżerki lub ograniczonego stwardnienia powstałego w miejscu powtarzającego się urazu lub leukoplakii. Rak rozwija się najczęściej na bocznej powierzchni trzonu języka. Dynamika rozwoju tego nowotworu jest znacznie szybsza niż w przypadku raka wargi dolnej.

Gdy rak rozwija się w tylnej części języka, dość wcześnie mamy do czynienia z bólem promieniującym do gardła lub ucha, zaś rak spodniej części języka – mniej narażony na urazy może przebiegać skrycie. Wybór terapii zależy od zaawansowania i umiejscowienia raka. Leczenie polega na chirurgicznym wycięciu guza lub napromieniowaniu z zastosowaniem metody śródtkankowej.

Wycięcie zmiany ulokowanej w obrębie ruchomej części języka nie powoduje zaburzeń czynnościowych, ponieważ mięśnie kikuta przerastają redukując pooperacyjny ubytek.

W przypadku raków nasady języka i raków bardzo zaawansowanych z naciekaniem sąsiadujących tkanek pierwszeństwo w terapii mają chemio- i radioterapia.

