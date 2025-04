Jak wybrać odpowiednią metodę leczenia?

Metoda leczenia zależy od stopnia zaawansowania nowotworu oraz od stanu zdrowia pacjenta. Wiadomo, że nie można mu zaproponować takiej terapii, której mógłby nie przetrzymać. Ponadto, należy brać pod uwagę, iż rak prostaty rozwija się stosunkowo powoli (nawet kilka lat), więc u osób starszych i schorowanych terapia mogłaby być wyłącznie dostarczaniem dodatkowych cierpień. W takiej sytuacji zaleca się wnikliwą kontrolę wzrostu nowotworu oraz jego ewentualnych przerzutów. Pamiętajmy jednak, że taka postawa „wyczekująca” ma zastosowanie tylko w przypadku pacjentów starszych z wolnorosnącym typem nowotworu. U każdego innego pacjenta należy wykorzystać wszystkie dostępne metody leczenia.

Aby zalecić właściwą terapię, należy dokonać prawidłowej klasyfikacji guza zarówno w aspekcie histopatologicznym, jak i makroskopowym. Aby tego dokonać konieczne jest wykonanie wielu badań – biopsji, badań obrazowych, czy markerów nowotworowych.

Zabieg chirurgiczny – skuteczna metoda leczenia raka prostaty

Podstawową i na pewno najlepszą metodą leczenia jest z pewnością zabieg chirurgiczny polegający na całkowitym usunięciu prostaty. Można go wykonać niestety tylko, gdy rak nie przekroczy torebki zewnętrznej gruczołu i nie zacznie naciekania na inne narządy. Jeśli nowotwór uda się usunąć wraz z odpowiednim marginesem tkanek zdrowych, szansa na całkowite wyleczenie jest spora. Niestety, należy się liczyć z możliwymi powikłaniami po operacji: nietrzymaniu moczu, czy impotencji. Wzdłuż gruczołu krokowego przebiegają pęczki nerwowe, których przecięcie może skutkować takimi właśnie uciążliwymi dolegliwościami. Pamiętajmy jednak, że w grę wchodzi tu ludzkie życie. Ponadto zdarza się, że upośledzone w początkowym okresie po operacji funkcje powracają samoistnie po kilku miesiącach.

Radioterapia – kiedy się stosuje?

Alternatywą dla chirurga może być cykl kursów radioterapii. Tu także wskazania mówią o pacjentach z rakiem w niskim stadium zaawansowania – ograniczonym do samego gruczołu krokowego lub tkanek do niego przylegających. W takich przypadkach odsetek wyleczeń jest podobny do metody chirurgicznej. Radioterapia ma też zastosowanie dla pacjentów z guzem bardziej zaawansowanym. W tym przypadku naświetlanie ma zmniejszyć jego masę, a w efekcie – zniwelować odczuwane przez pacjenta objawy. Działania niepożądane po naświetlaniu mogą być podobne do tych po zabiegu chirurgicznym i tak samo ustępować po pewnym czasie. Dodatkowo mogą się dołączyć objawy jelitowe takie, jak biegunka, czy krew w stolcu.

Na czym polega hormonoterapia?

Inną metodą jest hormonoterapia. Zauważono już dość dawno, iż hormony męskie takie, jak testosteron stymulują komórki raka stercza do szybszego wzrostu. Dlatego podstawą tej terapii jest obniżenie stężenia we krwi męskich hormonów (produkowanych w jądrach). Efekt ten osiąga się poprzez orchidektomię, czyli usunięcie obu jąder. Po takim zabiegu możliwe są powikłania, jak spadek lub brak libido, czy impotencja, a także objawy somatyczne: uderzenia gorąca na ciele i w kierunku głowy, wzrost gruczołów sutkowych, osteoporoza, anemia, spadek sprawności psychicznej, spadek masy mięśniowej, uczucie przemęczenia, spadek „dobrego” cholesterolu HDL, depresja. Większość tych objawów niepożądanych łatwo poddaje się odpowiedniemu leczeniu. Hormonoterapia ma także tę wadę, iż jest działaniem kastrującym nieodwracalnie – wielu pacjentom trudno się na nią zdecydować. Ponadto, choć leczenie to zwiększa szansę na pokonanie raka, to przeważnie nie jest terapią samodzielną, a jedynie uzupełniającą. Hormonoterapia znalazła więc zastosowanie w: leczeniu raka w wypadku gdy istnieją bezwzględne przeciwwskazania do zabiegu chirurgicznego i radioterapii, lub rak rozprzestrzenił się poza prostatę, po zabiegu chirurgicznym lub radioterapii gdy dochodzi do wznowy raka, lub nie został on całkowicie usunięty, jako dodatek do radioterapii u pacjentów z wysokim ryzykiem nawrotu choroby oraz przed zabiegiem chirurgicznym lub radioterapią w celu zmniejszenia rozmiarów raka i zwiększenia efektywności leczenia.