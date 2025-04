Kayla Rahn z Alabamy od miesięcy borykała się z bólem brzucha, obrzękiem nóg, skarżyła się na duszności. „Nie mogłam nawet dojść do samochodu nie tracąc oddechu” – mówi. Przybrała też dużo na wadze i nie była w stanie nad tym zapanować. Ludzie pytali, czy jest w ciąży. Brzuch kobiety był tak duży, że niektórzy myśleli, że spodziewa się bliźniaków. Wreszcie lekarze ze szpitala postawili diagnozę – „Ma pani ponad 20-kilogramową cystę na jajniku”.

Kayla choć nie zmieniła trybu życia, sporo przytyła. Zaczęła też skarżyć się na bóle brzucha. Przez kilka miesięcy chodziła od lekarza do lekarza i nikt nie postawił właściwej diagnozy. Usłyszała za to, że powinna schudnąć. Nie spodziewała się, że w tym czasie na jej jajniku urósł guz wielkości arbuza.

Dopiero gdy matka zabrała ją na pogotowie do Jackson Hospital niedaleko ich domu, lekarze odkryli ogromną masę w brzuchu kobiety. „Diagnoza nie była wesoła, ale wreszcie wiedziałam, co mi dolega. Poczułam ulgę” – mówi Kayla. „Dzięki niesamowitemu wsparciu rodziny przetrwałam ten trudny czas”.

Cysta urosła do niewyobrażalnych rozmiarów. (fot:. Jackson Hospital)

Kiedy lekarze stwierdzili, że to trobiel jajnika, skierowali 30-latkę na salę operacyjną – trzeba było to natychmiast usunąć. To było niebezpieczne, bo cysta urosła do takich rozmiarów, że uciskała inne narządy wewnętrzne.

Kobieta przeszła operację usunięcia jajnika i cysty – która ważyła 22 kilogramy. Chirurg z Jackson Hospital w Alabamie powiedział, że nigdy czegoś takiego nie widział. Okazało się, że guz to torbielak śluzowy – łagodny nowotwór. Chirurdzy musieli zrobić nacięcie od klatki piersiowej aż do miednicy, żeby go usunąć.

Po operacji Kayla kilka dni przebywała na oddziale intensywnej terapii. Lekarze obserwowali, czy jej narządy właściwie pracują po usunięciu tak ogromnej masy, która do tej pory je uciskała.

Operacja na szczęście się udała i Kayla wraca do zdrowia. Od czasu usunięcia gigantycznej cysty kobieta straciła 34 kilogramy.

Nie wiadomo, jak długo Kayla miała tę trobiel, ale chirurg przypuszcza, że nie dłużej niż rok.

Kayla ma przesłanie dla innych: „Słuchajcie swojego ciała i reagujcie na sygnały organizmu”.

źródło: The Washington Post

