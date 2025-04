Na konferencji w warszawskim hotelu Sheraton zebrało się prawie 300 osób – w tym wielu specjalistów z całej Polski (m. in. osoby zarządzające klinikami i szpitalami, konsultanci krajowi i z poszczególnych województw), by rozmawiać o stanie polskiej onkologii, jej możliwościach finansowania, skuteczności terapii i programów profilaktycznych.

W dalszym ciągu nowotwory wykrywane są zbyt późno – podkreślali mówcy. Mimo wdrażanych programów, takich jak Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, próg zgłaszalności pacjentów na badania przesiewowe wciąż utrzymuje się na niskim poziomie. A leczenie może być znacznie skuteczniejsze przy systematycznie monitorowanym stanie zdrowia. Z ciekawych wyników akcji promujących badania profilaktyczne warto podać przykład, że po wysłaniu zaproszeń imiennych na badania dla kobiet odpowiedziało na nie pozytywnie i zgłosiło się na badania 100% osób z terenów wiejskich, a tylko 7% z miast.

Poszukiwano odpowiedzi na pytanie o źródła finansowania, ze względu na mocno napięty budżet leczenia. Wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk podkreślił, że resort planuje inwestować w nowe technologie, które poprawią jakość leczenia i uczynią je przystępniejszym. Konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej prof. Marian Reinfuss dodał, że powinna również poprawić się jakość leczenia w mniejszych ośrodkach onkologicznych.

