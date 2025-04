Nowotwory typowo kobiece to rak szyjki macicy i rak piersi. Organizm kobiety jest niezwykle podatny na nowotwory powstające bądź wskutek cyklicznych zmian hormonalnych, bądź wskutek działania czynników zewnętrznych. Do czynników zewnętrznych należą: palenie papierosów, nadmierna ilość cholesterolu całkowitego, przebyte zakażenia i infekcje (szczególnie narządów płciowych).

Badania profilaktyczne wykonuje się w celu wykrycia lub wykluczenia choroby nowotworowej. Są one szczególnie ważne, jeśli w rodzinie miał miejsce przypadek nowotworu. Choroba ta może niestety powracać u spokrewnionych członków rodziny.

Pamiętaj, że zlecenie przez lekarza badań profilaktycznych nie oznacza, że masz nowotwór – chodzi przede wszystkim o jego wykluczenie. Nowotwór wykryty podczas badań profilaktycznych może być w pełni uleczalny.

Badanie cytologiczne

To dość proste, ale bardzo ważne badanie. Można je wykonać podczas wizyty kontrolnej u ginekologa. Polega ono na pobraniu i obejrzeniu pod mikroskopem fragmentu tkanki. Badanie jest całkowicie bezbolesne. Lekarz sprawdza, czy komórki są prawidłowo zbudowane i rozwinięte, czy też noszą znamiona przekształcenia nowotworowego bądź ataku wirusów onkogennych (takich, które niosą ryzyko wystąpienia nowotworu – do nich należy wirus HPV).

Od momentu rozpoczęcia współżycia do 35. roku życia badania cytologiczne należy wykonywać przynajmniej raz w roku. W późniejszym wieku częstotliwość można zmniejszyć i jeśli lekarz nie zaleci inaczej, wykonywać je co 2-3 lata.

Warto wiedzieć: Jakie objawy są typowe dla raka piersi?

Badanie USG piersi i mammografia

Wykonywane są za pomocą specjalnych promieni. Mają na celu dokładne sprawdzenie, czy w piersi nie zaczyna się rozwijać nowotwór.

USG piersi jest pierwszym badaniem, które zaleca się u kobiet powyżej 20. roku życia. Na konieczność wcześniejszego przeprowadzenia USG piersi wpływają czynniki, takie jak: otyłość, stosowanie hormonalnej antykoncepcji doustnej czy rak piersi w rodzinie. Podczas badania lekarz ocenia strukturę miąższu piersi, gruczołów mlekowych oraz węzłów chłonnych. Badanie jest bezbolesne, wykonywane za pomocą specjalnej głowicy USG delikatnie uciskającej piersi.

Kolejne badanie piersi to mammografia. Polega ono na prześwietleniu piersi promieniami i zrobieniu zdjęcia ich przekroju. W ten sposób można wykryć nawet bardzo niewielką, ale potencjalnie groźną zmianę w piersi.

Pierwsze badanie mammograficzne należy wykonać około 40. roku życia. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, powinno się je powtarzać co rok. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, w rodzinach których miały miejsce przypadki chorób nowotworowych piersi.

Polecamy: Encyklopedia zdrowia

Reklama