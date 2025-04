Czym są chłoniaki?

To nowotwory układu chłonnego (limfatycznego). Istnieje około 70 rodzajów chłoniaków. Dzieli się je na dwie główne grupy: chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze (nowotwory złośliwe wywodzące się z limfocytów T lub B, zlokalizowane w tkance chłonnej; przyczyny ich powstawania ciągle nie są znane).

Chłoniaki wywodzą się z nieprawidłowych, mnożących się bez kontroli organizmu limfocytów – komórek układu limfatycznego (chłonnego). Często już w początkowym okresie choroby, komórki chłoniaka obecne są we krwi i/lub szpiku, skąd poprzez naczynia krwionośne mogą przedostać się praktycznie do każdego miejsca w organizmie.

Niektóre rozwijają się latami w sposób niezauważalny i rozpoznawane są przypadkowo. Inne, w krótkim czasie (kilku miesięcy, a nawet tygodni) powodują powstawanie zmian w węzłach chłonnych lub nacieków nowotworowych w narządach wewnętrznych i zmuszają pacjenta do szukania pomocy u lekarza.

Kto choruje na chłoniaki?

Według ostatnich danych epidemiologicznych Krajowego Rejestru Nowotworów ryzyko zachorowania na chłoniaka wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy najczęściej osób po 55. roku życia (około 65% wszystkich chorych na chłoniaki). Jednak niektóre podtypy dotykają również ludzi młodych, 20-30-letnich.

Czy objawy chłoniaków można pomylić z inną chorobą?

Symptomy towarzyszące chłoniakom często przypominają objawy zwykłego przeziębienia i są lekceważone, a choroba jest zazwyczaj wykrywana dopiero w stadium zaawansowanym.

Najczęściej występujące objawy chłoniaków to:

powiększone węzły chłonne ,

, osłabienie,

znaczna utrata masy ciała,

nieuzasadnione zmęczenie ,

, podwyższona temperatura bez wyraźnej przyczyny,

obfite nocne poty ,

, długo utrzymujący się kaszel lub duszność,

uporczywe swędzenie skóry.

Wszystkie niepokojące objawy, które utrzymują się dłużej niż trzy tygodnie, należy konsultować z lekarzem pierwszego kontaktu.

Chłoniak może zostać rozpoznany tylko przez lekarza specjalistę. Szczególną uwagę warto zwrócić na objawy, takie jak: duszność, nadmierne pocenie się czy uporczywe swędzenie, które latem łatwo można zlekceważyć.

Czy można wyleczyć chłoniaka?

Ze względu na dużą różnorodność chłoniaków istnieje wiele schematów ich leczenia. Przebieg leczenia i rokowanie zależy m.in. od rodzaju i stopnia zaawansowania chłoniaka. Celem leczenia jest zazwyczaj całkowite cofnięcie (całkowita remisja) choroby, wydłużenie czasu życia pacjenta bez jej nawrotu oraz poprawa jakości życia.

W leczeniu chłoniaków i przewlekłej białaczki limfocytowej wykorzystuje się:

radioterapię,

chemioterapię,

immunoterapię,

zabiegi chirurgiczne,

przeszczepy szpiku,

terapie celowane.

Według Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, pozytywnym zjawiskiem jest wzrost wskaźnika przeżyć wśród pacjentów diagnozowanych w latach 2003-2005 w porównaniu do lat 2000-2003. Zjawisko to jest szczególnie wyraźne m.in. wśród chorych na białaczki (6 do 7 punktów procentowych) i chłoniaki (5 punktów procentowych).

