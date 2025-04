Rak prostaty – kto jest najbardziej narażony?

Aby próbować zapobiegać nowotworom złośliwym, trzeba próbować wyeliminować czynniki ryzyka, które usposabiają do zachorowania. W przypadku raka prostaty nie jest to takie łatwe. Największym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka prostaty jest bycie mężczyzną, następnym w kolejności jest wiek – czynniki niemożliwe do modyfikowania. Ale istnieją też inne, które można próbować wyeliminować.Rak prostaty zazwyczaj występuje u starszych mężczyzn, a ryzyko jego wystąpienia wzrasta z wiekiem. Badania wykazały, że u 30% osób płci męskiej powyżej 50 roku życia mogą występować mikroskopowe cechy tego nowotworu, a u osób powyżej 80 roku życia aż w 80%. Ponieważ nowotwór ten rozwija się stosunkowo powoli i może nie dawać objawów klinicznych – tzw. Rak utajony, u osób w bardzo podeszłym wieku nie zawsze niezbędne jest leczenie.

Istnieje też pewna predyspozycja rodzinna do zachorowania na raka prostaty. Występowanie tego nowotworu u jednego krewnego I stopnia zwiększa ryzyko dwukrotnie, a jeżeli choroba była wykryta u dwóch lub więcej – ryzyko może być aż 10 razy większe. Jeżeli rak prostaty występuje rodzinnie to mężczyźni zazwyczaj chorują w młodszym wieku niż jest to charakterystyczne dla tego nowotworu.

Innym czynnikiem ryzyka jest rasa. Mężczyźni rasy czarnej chorują najczęściej, natomiast rasy żółtej najrzadziej. Największe częstość zachorowania występuje w Ameryce Północnej oraz Europie północnej, najmniej zachorowań notuje się za to na Dalekim wschodzie.

Także dieta może być jedną z przyczyn wystąpienia raka prostaty. Wykazano, że dieta bogata w tłuszcze, białka oraz cholesterol oraz ostre przyprawy a uboga w selen, witaminy E oraz D zwiększa ryzyko tego nowotworu. Rolę ochronną przypisuje się za to diecie zawierającej duże ilości owoców, warzyw a także soi. Otyłość także uważana jest za czynnik sprzyjający rozwojowi raka prostaty. Najnowsze badania wykazały związek między rakiem prostaty a nadmiernym spożywaniem alkoholu, zwłaszcza wysokoprocentowego. Amerykańskie badania dowiodły natomiast, że picie kawy może zmniejszać ryzyko powstania tego nowotworu

Przeczytaj: Czy grozi ci rak prostaty?

Reklama

Styl życia, a ryzyko rozwoju raka prostaty

Dla rozwoju raka gruczołu krokowego nie bez znaczenia jest także styl życia. Nowotwór ten częściej rozwija się u mężczyzn, którzy prowadzą siedzący tryb życia. Czynnikiem sprzyjającym jest także wstrzemięźliwość seksualna, ale także nawracające stany zapalne dróg moczowych oraz choroby weneryczne. Wśród tych ostatnich szczególną rolę przypisuje się infekcji rzęsistkiem pochwowym – badania wykazały pewne powiązania między tym patogenem a agresywnymi formami nowotworu. Ostatnio wykryto także wirusa o nazwie XMRV, który także może mieć związek z rakiem stercza. Dostarczenie dowodów potwierdzających udział drobnoustrojów chorobotwórczych w powstawaniu raka stercza pozwoliłoby na opracowanie terapii nacelowanej na konkretne infekcje i dawałyby większe szanse na pełne wyleczenie. Jednak póki co badania te nadal są jeszcze w trakcie.

Polecamy: Jak leczyć raka prostaty?

Nie wszystkie czynniki ryzyka rozwoju raka prostaty zostały już poznane. Im więcej będzie wykrytych, tym łatwiejsza będzie profilaktyka, a także skuteczniejsze leczenie.