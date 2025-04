Do osób, które w pierwszej kolejności powinny zostać objęte testami genetycznymi należą:

a) osoby, które już zachorowały na raka

b) osoby, które miały co najmniej dwóch krewnych poniżej 60 roku życia ze strony jednego z rodziców, u których występowały takie same nowotwory

c) bliscy krewni osób, u których wystąpiły nowotwory, zwłaszcza rak piersi i jajnika

d) członkowie rodzin, w których wystąpiło kilka różnych nowotworów (u krewnych)

e) kobiety planujące podjęcie decyzji o hormonalnym leczeniu zastępczym po menopauzie lub stosujące takie leczenie

f) kobiety planujące decyzję o stosowaniu hormonów (np. przy antykoncepcji) lub stosujące hormony

Ad.a) Osoby, które już chorowały na raka zagrożone są nawrotem choroby, szczególnie jeśli są nosicielami mutacji genetycznych.

Ad. b), c) i d) Krewni osób, które już zachorowały na nowotwór stanowią grupę bardzo wysokiego ryzyka. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że oni również są nosicielami mutacji genetycznych. Nowotwory w takich przypadkach są wyjątkowo złośliwe i rozwijają się bardzo szybko, dlatego członkowie rodzin genetycznie obciążonych nowotworami powinni koniecznie sprawdzić, czy są nosicielami mutacji w genach BRCA1 i BRCA2.

Ad e) Ryzyko wystąpienia nowotworu zwiększa się także w przypadku stosowania przez nosicielki mutacji w genach BRCA1 i/lub BRCA2, hormonalnej terapii zastępczej (zalecanej kobietom po menopauzie). Hormony stosowane przez kilka lat, mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia dziedzicznego raka piersi.

Ad. f) Najnowsze badania wskazują, że u nosicielek mutacji w genach BRCA1 i/lub BRCA2 długotrwałe stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko rozwoju raka piersi w porównaniu z kobietami, które tych środków nie brały.

Komu jeszcze grozi nowotwór?

Zagrożenie wystąpieniem raka jajnika i piersi modyfikowane jest przez czynniki hormonalne, takie jak liczba cykli owulacyjnych (wczesna pierwsza miesiączka, wystąpienie menarche – wiek pierwszego porodu, późna menopauza, liczba ciąż, niepłodność).

Wystąpieniem mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 są zagrożone również osoby spoza wymienionych grup szczególnego ryzyka. Oznacza to, że sytuacją idealną z punktu widzenia profilaktyki onkologicznej byłoby, gdyby testom genetycznym poddała się każda kobieta, a także każdy mężczyzna.

