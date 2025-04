Wiek

Rak endometrium występuje najczęściej u kobiet po menopauzie, w wieku 55-70 lat. Jednak pierwsze czynniki ryzyka występowania raka endometrium ujawniają się już w młodości, np. wczesny początek miesiączkowania, jak również późne wejście w okres menopauzy.

Hormony a rak endometrium

Rak endometrium jest nowotworem hormonozależnym. Oznacza to, że na jego rozwój w przeważającej części wpływają zmiany i zaburzenia hormonalne odbywające sięw organizmie kobiety. Uważa się, że u podłoża rozrostu endometrium (w tym raka endometrium) leży nadmierna stymulacja estrogenowa, zwłaszcza przy obniżonym poziomie hormonów antagonistycznych (progesteronu i innych gestagenów). Wszelkie sytuacje sprzyjające długotrwałemu hiperestrogenizmowi, jak wspomniany wyżej długi czas miesiączkowania, zwiększają ryzyko raka endometrium.

Otyłość

Otyłość, a zwłaszcza jej typ brzuszny („męski”), jest uważana za najważniejszy i najpoważniejszy czynnik ryzyka rozwoju raka endometrium. Funkcjonowanie komórek tłuszczowych wpływa na gospodarkę hormonalną (szczególnie estrogenów i gestagenów). Ryzyko rozwoju choroby nowotworowej jest zwiększone niezależnie od wieku pacjentki, ale dodatkowo wzrasta w okresie pomenopauzalnym, w którym dodatkowo spotęgowany zostaje spadek stężenia endogennych estrogenów i progesteronu.

Zaburzenia miesiączkowania

Hiperestrogenizm fizjologiczny występuje w pierwszej fazie cyklu miesięcznego (od wystąpienia krwawienia do owulacji). Z tego powodu można uznać, że im więcej cykli miesięcznych w życiu kobiety i czym są one dłuższe, tym większe jest ryzyko rozwoju raka endometrium. Udowodniono jednak, że czynnikami zwiększającymi ryzyko tego nowotworu są: bardzo wczesna miesiączka, późna menopauza oraz cykle bezowulacyjne (charakterystyczne w zespole policystycznych jajników).

Zaburzenia płodności

Szczególnie narażone na wystapienie raka endometrium są nieródki, czyli kobiety które przez cały okres płodności nie zaszły w ciążę. Można przypuszczać, że wiąże się to z dominującą rolą progesteronu oraz bardzo niskim poziomem estrogenów podczas ciąży, które chronią przed rakiem endometrium. Dlatego wszelkie stany powodujące zaburzenia płodności lub uniemożliwiające zajście w ciążę pośrednio zwiększają ryzyko zachorowania.

Inne czynniki ryzyka

Wśród innych czynników ryzyka zachorowania na raka endometrium wymienia się: cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, przebyte napromienianie miednicy mniejszej. Bardzo ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju raka endometrium jest ponadto stosowanie hormonalnej antykoncepcji opartej na środkach estrogenowych niezrównoważonych przez progestageny, a także leczenie raka sutka agonistami receptora estrogenowego (np. tamoxifenem).

