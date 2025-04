Stopień klinicznego zaawansowania raka szyjki ocenia się na podstawie specjalnej skali (skala Figo). Aby móc ocenić stopień zaawansowania konieczne jest wykonanie laparoskopii – wykonanie operacji metodą laparoskopową czyli bez otwierania brzucha w celu postawienia diagnozy.

Metoda oszczędzająca

Podczas operacji ocenia się wielkość guza, a także czy guz nacieka sąsiadujące narządy. W czasie zabiegu pobiera się wycinki, które bada się pod mikroskopem. Jeżeli zmiana nowotworowa widoczna jest tylko i wyłącznie pod mikroskopem, lub jeżeli w szyjce istnieją zmiany przednowotworowe, czyli stan w którym nie ma jeszcze nowotworu, ale jest duża szansa że się rozwinie, możliwe jest tzw. leczenie oszczędzające. Polega ono na amputacji (obcięciu) szyjki macicy lub na konizacji (metoda lecznicza polegająca na wycięciu części pochwowej szyjki macicy).

Czytaj też: Leczenie raka szyjki macicy

Oszczędzająca metoda przy wykryciu raka możliwa jest jedynie wtedy, gdy naciek przez komórki nowotworowe jest bardzo niewielki, tzn. do 3 mm, a wielkość zmiany nowotworowej nie przekracza 7mm – wtedy jest duża szansa, że póki co nowotwór jest miejscowy i nie zdążył się rozprzestrzenić na sąsiadujące tkanki. Wszystkie bardziej zaawansowane zmiany nowotworowe wymagają przeprowadzenia pełnej histerektomii, czyli wycięcia macicy wraz z przydatkami oraz często wraz z wycięciem otaczających narząd węzłów chłonnych a później także radio- lub chemioradioterapii. Przy formach raka bardzo zaawansowanego czasami odstępuje się od operacji, chora leczona jest jedynie radiochemioterapią.

W przypadku raka szyjki macicy trudno jest wykryć zmianę nowotworową we wczesnym stadium na podstawie obrazu klinicznego. Rak ten najczęściej przez bardzo długi czas bezobjawowy. Jeżeli już pojawią się objawy, może być za późno na leczenie zapewniające całkowite wyleczenie.

Polecamy też: Stadia zaawansowania raka szyjki macicy

Regularne wykonywanie badania cytologicznego pozwala na wykrycie raka w bardzo wczesnym stadium, co daje bardzo duże szanse na pełne wyleczenie, a czasami także na uratowanie narządu rodnego kobiety. Ma to duże znaczenie, gdyż na raka szyjki mogą zapaść także kobiety młode, które nie mają jeszcze dzieci a chciałyby. Poza tym, utrata macicy i przydatków, mimo tego, że czasami jest konieczna, nie pozostaje bez wpływu na psychikę a także hormony u kobiety. Warto robić cytologię – może ona uratować nie tylko zdrowie ale także życie kobiecie. Rak szyjki jest wyleczalny, musi tylko być wykryty we wczesnym stadium – wtedy szansa jest największa – często daje ją kobiecie cytologia.

Reklama