Czas choroby – jaki ma wpływ na chorego i jego bliskich?

Choroby przewlekłej i związanych z nią emocji nie da się zapomnieć. Czas diagnozowania, rozpoznania i wreszcie leczenia to, proces długi i obciążający, zarówno dla chorego, jak i dla jego rodziny. Obciążenie ma nie tylko wymiar fizyczny, ale również emocjonalny i społeczny. Długotrwała mobilizacja sił i energii wyczerpuje.

Zatrzymanie rozwoju choroby, czy opanowanie uciążliwych objawów przynosi nie tylko ogromną ulgę i szczęście, ale też nową perspektywę patrzenia na świat.

Nowy rozdział w życiu



Długotrwały lęk o bliskiego człowieka, świadomość straty, jaką mogłeś ponieść, odwracają twoją hierarchię wartości. Codzienne sprawy zyskują inny wymiar a to, co kiedyś zaprzątało twoje myśli, przestaje być na pierwszym miejscu. Ty i twoi bliscy rozpoczynacie nowy rozdział w życiu.

Po takim doświadczeniu wzrasta nasza samoświadomość. Lepiej niż kiedykolwiek przedtem poznajemy naszych bliskich. Czas choroby często zbliża i wzbogaca.

Lęk przed nawrotem choroby – jak z nim walczyć?



Mimo sukcesu w walce z chorobą, często odczuwamy lęk przed jej nawrotem. Nie pozwól, by ten lęk zapanował nad twoim życiem. Ciesz się obecną chwilą i nie wracaj myślami do tego, co było. Pamiętaj, że budowanie czarnych scenariuszy dotyczących przyszłości w niczym ci nie pomoże. Nawrót choroby nie musi oznaczać porażki i nie jest niczyją winą. Choroby przewlekłe charakteryzują się okresami ciszy i nawrotów.

Ciesz się tym, że wspólna walka zakończyła się sukcesem!

Czas remisji – jak prawidłowo go wykorzystać?



Potraktuj okres remisji jako czas na zregenerowanie sił, odpoczynek od zajmowania się sprawami związanymi z chorobą bliskiej osoby. Teraz większą uwagę zwróć na siebie samego. Oceń swój stan psychofizyczny, zadbaj o swoje potrzeby. Przyjrzyj się, w jakim kierunku podążają twoje myśli i co się dzieje z twoimi emocjami, w jakim stanie jest twoje ciało.

Możliwe, że potrzebujesz zmiany otoczenia lub czasu, żeby pobyć sam na sam ze sobą. By uniknąć poczucia winy spowodowanej pozostawieniem chorego bez opieki, zadbaj o to, by podczas twojej nieobecności, ktoś z przyjaciół bądź rodziny był obok chorego .

Świadomość „bycia” obok chorego



Pamiętaj o tym , że bardziej pomożesz bliskiej osobie wówczas, gdy będziesz miał więcej siły i energii do działania. Ciągłe bycie blisko chorego, czując zmęczenie i sfrustrowanie, zupełnie mu nie pomaga.

Osoba chora odczuwa, obserwuje i słucha. Twoje nastroje i emocje nie są dla niej niewidoczne. Łatwiej jej będzie przyjąć twoją troskę, jeśli będzie widziała, że nie poświęcasz się dla niej bez reszty.

Gdzie szukać pomocy, jeśli poczucie lęku narasta?



Jeśli czujesz, że strach przed ewentualnym nawrotem choroby paraliżuje cię, powoduje, że nie możesz ani na chwilę przestać myśleć o zagrożeniu, czujesz się wyczerpany – skorzystaj z pomocy specjalisty, zgłoś się do psychologa bądź poszukaj grupy wsparcia lub innych form pomocy.

Dzięki temu:

w bezpieczny sposób i bez obaw , że ktoś cię oceni, będziesz mógł opowiedzieć o tym, co jest dla ciebie trudne, z czym sobie nie radzisz, czego potrzebujesz w tej sytuacji,

, że ktoś cię oceni, będziesz mógł opowiedzieć o tym, co jest dla ciebie trudne, z czym sobie nie radzisz, czego potrzebujesz w tej sytuacji, wypowiesz na głos swoje myśli i będziesz mógł nazwać swoje emocje, co pozwoli ci je lepiej zrozumieć,

wspólnie z terapeutą przyjrzysz się swoim sposobom radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, by móc wybrać te najbardziej konstruktywne,

z terapeutą przyjrzysz się swoim sposobom radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, by móc wybrać te najbardziej konstruktywne, praca terapeutyczna pozwoli ci skupić się na obecnej chwili, pomoże ci to uwolnić cię od tendencji do budowania czarnych scenariuszy dotyczących przyszłości,

lęk przed nawrotem choroby zdecydowanie się zmniejszy.

Ogólnopolska kampania edukacyjna dla pacjentów i opiekunów osób przewlekle chorych „Pozwól na wsparcie” to działania skierowane do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z chorobami układu krążenia, metabolicznymi, onkologicznymi i psychicznymi oraz opiekunów osób przewlekle chorych. Jej celem jest udzielenie wsparcia pacjentom i ich opiekunom tak, aby mogli współpracować z lekarzami specjalistami w walce o życie i powrót do zdrowia swój i swoich bliskich.

Źródło: poradnik kampanii Pozwól na wsparcie/ib