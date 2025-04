Niszczenie komórek nowotworowych następuje poprzez naświetlanie ich wiązką rozpędzonych w cyklotronie protonów. Komórki w oku są precyzyjnie naznaczane, a potem naświetlane wiązką protonów – jest ona przyśpieszana w cyklotronie do prędkości stu tysięcy kilometrów na sekundę. Precyzja wnikania jest określana co do dziesiątych części milimetra.

W tym roku dwadzieścia pacjentów, u których wykryto czerniaka błony naczyniowej oka, podda się terapii.

Czerniak oka to najbardziej złośliwy nowotwór wewnątrzgałkowy, na który choruje w Polsce rocznie 200 osób. Aż 90% czerniaków można wykryć badając dno oka.

