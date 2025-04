fot. Fotolia

Stadia raka jajnika



Aby ustalić, jak rozległy jest nowotwór, rozwój raka jajnika można podzielić na stadia, stosując kryteria opracowane przez American Joint Committee on Cancer (AJCC) TNM lub International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO). Kryteria TNM i FIGO są w zasadzie identyczne i opisują:

zakres pierwotnego guza (T), brak lub obecność przerzutów do pobliskich węzłów chłonnych (N), brak lub obecność odległych przerzutów (M).

Diagnozowanie raka jajnika



U około 60% pacjentek z rakiem jajnika stwierdza się zaawansowaną chorobę,

z czego około 10 do 15% uzyskuje długotrwałą remisję.

W przypadku wczesnej diagnozy w stadium zlokalizowanym około 94% pacjentek przeżywa dłużej niż 5 lat po diagnozie. Jednakże tylko 20% przypadków raka jajnika diagnozuje się we wczesnej fazie.

Pierwszym etapem diagnozowania jest badanie fizykalne w kierunku objawów raka jajnika, takich jak powiększony jajnik przy badaniu miednicy lub objawy płynu w jamie brzusznej.

Metody obrazowania, takie jak tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI) i ultrasonografia mogą potwierdzić obecność masy w jamie miednicy.

Leczenie raka jajnika



Leczenie raka jajnika może obejmować operację chirurgiczną, chemioterapię, naświetlania, ich kombinację lub nawet wszystkie trzy metody.

Plan leczenia zależy od typu raka, stadium choroby i innych czynników, takich jak ogólny stan zdrowia.

Zazwyczaj raka jajnika leczy się chirurgicznie w celu usunięcia nowotworu, a następnie stosuje się kombinację chemioterapii lekiem zawierającym platynę i taksanem.

Różne rodzaje operacji chirurgicznych mogą obejmować:

histerektomię : chirurgiczne usunięcie macicy i niekiedy szyjki macicy;

: chirurgiczne usunięcie macicy i niekiedy szyjki macicy; jednostronną salpingo-ooforektomię : chirurgiczne usunięcie jednego jajnika i jajowodu;

: chirurgiczne usunięcie jednego jajnika i jajowodu; salpingo-ooforektomię: chirurgiczne usunięcie obu jajników i jajowodów.

Chemioterapia ma na celu zatrzymanie wzrostu komórek rakowych albo przez zabijanie ich, albo zatrzymywanie ich podziałów.

Naświetlania wykorzystują promienie x o wysokiej energii lub inne typy naświetlania do zabijania komórek rakowych lub zatrzymywania ich podziałów.

Nowe rodzaje leczenia, które ocenia się w badaniach klinicznych, to:

terapia biologiczna , nazywana również immunoterapią, która wykorzystuje układ odpornościowy pacjenta do walki z rakiem;

, nazywana również immunoterapią, która wykorzystuje układ odpornościowy pacjenta do walki z rakiem; terapia celowana, która wykorzystuje leki lub inne substancje do identyfikacji specyficznych komórek rakowych i walki z nimi.

Rak jajnika pozytywny w odniesieniu do receptora kwasu foliowego oporny na związki platyny



Około 85 do 90% pacjentek z diagnozą zaawansowanego raka jajnika doświadcza nawrotu po chemioterapii opartej na związkach platyny.

Rak jajnika nawracający w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu leczenia związkami platyny nazwany jest opornym na związki platyny.

Kwas foliowy (witamina B9) jest niezbędny do wzrostu i podziału komórek. W celu zaspokojenia zapotrzebowania na kwas foliowy niektóre typy komórek rakowych – włącznie z rakiem jajnika – posiadają duże stężenie receptorów kwasu foliowego na powierzchni. Komórki rakowe wykorzystują duże ilości kwasu foliowego w celu wspomagania szybkiego wzrostu i podziałów.

Stwierdzono, że około 80% pacjentek z rakiem jajnika choruje na raka pozytywnego w stosunku do receptora kwasu foliowego.

Badania kliniczne nad rakiem jajnika



Badania kliniczne są ściśle kontrolowanymi badaniami naukowymi przeprowadzanymi na pacjentach, którzy zgłaszają się do udziału w badaniu.

The American Cancer Society Clinical Trials Matching Service jest darmowym, poufnym programem, który pomaga pacjentom, ich rodzinom i pracownikom służby zdrowia w znalezieniu badań klinicznych nad rakiem, które są najlepiej dostosowane do medycznej i osobistej sytuacji pacjenta. Więcej informacji jest dostępnych na http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/clinicaltrials/app/clinical-trials-matching-service.aspx lub 1-800-303-5691.

Informacje na temat badań klinicznych nad rakiem jajnika z The National Cancer Institute's Cancer Information Service są dostępne na http://www.cancer.gov/clinicaltrials/search/results?protocolsearchid=9386587.

