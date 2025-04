Samobadanie piersi

Samobadanie jest niezwykle cenne w profilaktyce raka piersi. Powinna wykonywać je regularnie każda kobieta, która ukończyła 20. rok życia. Kobieta, która bada swoje piersi już od wielu lat i zna ich prawidłową strukturę, potrafi doskonale wykryć nawet niewielkie zmiany. Samobadanie wykonuje się raz w miesiącu, najlepiej kilka dni po miesiączce. Kobiety, które już nie miesiączkują mogą wybrać sobie dowolny dzień miesiąca i w tym dniu przeprowadzać badanie. Samobadanie piersi polega na badaniu piersi przez dotyk i ich oglądaniu. Jest bezbolesne, zajmuje niewiele czasu i, co najważniejsze, wykonuje się je w domu. W trakcie badania szuka się ewentualnych przebarwień, wgłębień, marszczeń skóry, zgrubień, nierówności. Każdą zauważoną zmianę należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi.

Mammografia

Mammografia jest to radiologiczne badanie piersi. Jest przeznaczona przede wszystkim dla kobiet, które ukończyły 35.-40. rok życia. Raczej nie wykonuje się jej u kobiet młodszych, gdyż przeważająca u nich tkanka gruczołowa może spowodować nieuwidocznienie zmian nowotworowych. Do 50. roku życia mammografię wykonuje się co dwa lata, a po pięćdziesiątce co rok. Podczas badania pierś jest umieszczana na metalowej podkładce i przyciskana plastikowymi płytkami z góry oraz z boku. Urządzenie prześwietla pierś promieniami rentgenowskimi , po czym otrzymujemy jej obrazy na kliszach. Zdjęcia ukazują struktury sutka oraz ewentualne zmiany nowotworowe. Wyniki interpretuje i opisuje lekarz radiolog.

Badanie ultrasonograficzne piersi

Badanie ultrasonograficzne czyli USG piersi wykonuje się profilaktycznie u kobiet, które ukończyły już 30. rok życia. Często zalecane jest również jako badanie uzupełniające po wykonaniu mammografii. USG dobrze obrazuje zmiany nowotworowe także u bardzo młodych kobiet, u których mammografia mogłaby nie dać pełnego obrazu choroby. Badanie ultrasonograficzne jest w pełni bezbolesne i bezpieczne (może być wykonane nawet w czasie ciąży). Kobieta kładzie się na leżance, a lekarz przesuwa po jej piersiach specjalną głowicą, oglądając na monitorze strukturę piersi. USG wykrywa nawet bardzo małe zmiany i pozwala odróżnić guzek od torbieli.

