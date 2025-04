Wiele kobiet po mastektomii (usunięcie tkanki piersiowej z powodu zmian rozrostowych, rakowych lub przedrakowych) nie czuje się kobieco. Brak piersi wpływa na jakość i komfort ich życia. Część z nich decyduje się na rekonstrukcję piersi, a część z nich na zewnętrzne protezy piersi. Wybór zależy od preferencji kobiety, od stanu jej zdrowia, budowy ciała, rozmiaru piersi, ilości pozostawionej tkanki piersiowej (objętość usuwanej tkanki w czasie mastektomii nie zawsze jest taka sama i zależy m.in. od rozmiaru i stopnia rozwoju raka), a nawet stylu życia. Wielu kobietom rekonstrukcja piersi poprawia samopoczucie i jest początkiem powrotu do normalnego życia. Jednak decyzję o tym zabiegu, kobieta powinna podjąć wspólnie ze swoim lekarzem prowadzącym.

Anatomia piersi

Pierś zbudowana jest z tkanki tłuszczowej, gruczołowej i włóknistej. Pod gruczołem piersiowym znajduje się mięsień piersiowy większy, który jest dużym mięśniem uczestniczącym w ruchu ramienia. Są też: mięsień piersiowy mniejszy, przewody mleczne, brodawka i jej otoczka.

Wybór czasu rekonstrukcji

Rekonstrukcja piersi może być wykonana w trakcie tej samej operacji co mastektomia. Taki zabiegi jest nazywany rekonstrukcją jednoczasową. Rekonstrukcję można także wykonać po kilku tygodniach, miesiącach, a nawet latach po usunięciu piersi. Tego rodzaju zabieg nazywa się wtedy rekonstrukcją opóźnioną. Wybór metody zależy od osobistych preferencji kobiety oraz wskazań medycznych jej lekarza.

Rekonstrukcja piersi może być wykonana z zastosowaniem: ekspandera tkankowego (rekonstrukcja dwuetapowa, rekonstrukcja jednoetapowa) lub własnych tkanek kobiety.

Rekonstrukcja piersi jednoczasowa



Zaletą tej metody jest to, że pierś jest rekonstruowana w czasie tego samego zabiegu co mastektomia. Dzięki temu kobieta tylko raz przechodzi operację i rekonwalescencję oraz nie doświadcza niedogodności związanych z brakiem piersi.

Rekonstrukcja piersi opóźniona



Zaletą tej metody jest to, że pozwala kobiecie przede wszystkim skoncentrować się na rekonwalescencji po leczeniu raka i wzmocnieniu organizmu. Opóźniona rekonstrukcja piersi daje również więcej czasu na wybór możliwości i podjęcie odpowiedniej decyzji związanej z rekonstrukcją.

Rekonstrukcja piersi z zastosowaniem ekspandera i protezy



W czasie mastektomii chirurg często usuwa skórę i tkanki piersi pozostawiając ścianę klatki piersiowej płaską i naciągniętą. Przed wszczepieniem właściwej protezy należy rozciągnąć tkanki klatki piersiowej w celu wytworzenia miejsca dla protezy. Proces ten nazywa się rozciąganiem tkanki. Może być przeprowadzony w dwóch lub jednej fazie.

Dwuetapowa rekonstrukcja piersi



Rekonstrukcja dwuetapowa z zastosowaniem protez jest bardzo popularną metodą. Może być przeprowadzona w czasie mastektomii lub w okresie późniejszym.

Pod skórą klatki piersiowej umieszcza się czasowo ekspander tkankowy. W ciągu kilku tygodni lub miesięcy jest on rozciągany poprzez wstrzykiwanie roztworu fizjologicznego soli. Wstrzyknięcia roztworu dokonuje się przez specjalną zastawkę znajdującą się na powierzchni ekspandera lub w jego oddaleniu. Po uzyskaniu odpowiedniej przestrzeni dla właściwej protezy, przeprowadza się drugą operację, w czasie której usuwa się ekspander i wszczepia ostateczną protezę piersiową.

Jednoetapowa rekonstrukcja piersi



Jednoetapowa rekonstrukcja piersi jest nowszą metodą, której popularność zaczyna rosnąć. Stało się to możliwe dzięki technologii łączącej ekspander tkankowy z właściwą protezą piersi. Ekspanderoproteza może być wykorzystana zarówno podczas rekonstrukcji jednoczasowej, jak i odroczonej.

Kombinacja ekspander/proteza jest umieszczana w klatce piersiowej w czasie mastektomii. Urządzenie to ma mały przewód i zastawkę do wypełniania, które są lokowane w pobliżu protezy. W okresie kilku tygodni lub miesięcy wstrzykiwany jest przez zastawkę roztwór fizjologiczny soli w celu powiększenia ekspanderoprotezy i rozciągnięcia tkanek. Po osiągnięciu wymaganej wielkości protezy usuwa się przewód i zastawkę do wypełniania w czasie prostego ambulatoryjnego zabiegu, proteza natomiast pozostaje na miejscu. Dzięki tej technice pacjentka przechodzi tylko jeden większy zabieg operacyjny rekonstruujący pierś.

Rodzaje protez piersi



Na rynku dostępnych jest wiele implantów piersiowych, różniących się od siebie m.in. kształtem, rodzajem wypełnienia. Dzieli się je na: protezy wypełniane żelem, protezy wypełniane roztworem fizjologicznym soli oraz protezy w wypełnieniem kombinowanym.

Protezy piersi wypełniane żelem zawierają spoistą żelową substancję, która w dotyku jest podobna do normalnej piersi. Protezy piersi wypełniane roztworem fizjologicznym soli zawierają roztwór płynu podobnego do osolonej wody. Dla wielu kobiet wybór rozmiaru piersi jest najtrudniejszą częścią wyboru protezy.

W zależności od oczekiwanego kształtu piersi pacjentka wraz z lekarzem może wybrać protezę okrągłą lub profilowaną (round lub contour).Protezy profilowane mają kształt łezki i zapewniają bardziej naturalny wygląd piersi.

Przykładowe wyniki rekonstrukcji

Jednoetapowa rekonstrukcja z zastosowaniem ekspandera/implantów (zdjęcia dzięki uprzejmości dr Kay Young, San Francisco, CA oraz firmy Mentor):

Końcowy wynik dwuetapowej rekonstrukcji piersi z zastosowaniem ekspandera a następnie okrągłej protezy wypełnianej roztworem fizjologicznym soli firmy Mentor:

Okres rekonwalescencji



Największe uczucie dyskomfortu występuje w ciągu pierwszych 24 do 72 godzin po operacji wszczepienia protezy. Pierś jest obrzęknięta i bardzo tkliwa. Jakkolwiek okres powrotu do zdrowia jest różny u różnych kobiet, pacjentka powinna być w stanie podjąć na nowo lekką aktywność po około tygodniu. Należy poczekać co najmniej miesiąc przed powrotem do pełnej aktywności.

Ważną częścią okresu rekonwalescencji jest noszenie pooperacyjnego stanika lub uciskowej garderoby, która zapewnia specjalne podtrzymanie piersi. Lekarz opiekujący się pacjentką może mieć własne, dodatkowe sugestie na temat postępowania kobiety w okresie rekonwalescencji.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, po operacji wszczepienia protezy piersi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Dotyczy to szczególnie objawów takich jak: wysoka gorączka, znaczny obrzęk piersi, wrażliwość na dotyk, bolesność, zaczerwienienie lub zaognienie.

Źródło: materiały PAD Technologies, dystrybutor implantów Mentor. Więcej informacji na stronie www.piersi.info.pl. /mk