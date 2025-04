Czym jest wielospecjalistyczne leczenie raka piersi?



Istnieje wiele metod rekonstrukcji piersi. Dotyczą one kobiet, które zachorowały na raka piersi i były poddane leczeniu onkologicznemu – w tym chirurgicznemu.

– Stopień okaleczenia zależy od rodzaju nowotworu, który wystąpił u danej pacjentki, a także od stopnia jego zaawansowania – mówi dr Konrad Januszek, specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej. – Niezwykle kluczowe są więc momenty: postawienia rozpoznania i zgłoszenia się pacjentki do podjęcia leczenia.

Współczesne leczenie raka piersi powinno opierać się na leczeniu wielospecjalistycznym – z punktu widzenia onkologicznego i chirurgii rekonstrukcyjnej. Specjaliści są bowiem w stanie już na początku leczenia zaplanować je w taki sposób, by było jak najmniej inwazyjne i okaleczające dla pacjentki.

Reklama

Kto powinien wejść w skład wielospecjalistycznego zespołu terapeutycznego?



Aby takie leczenie było możliwe, potrzebny jest wielospecjalistyczny zespół terapeutyczny. W jego skład powinni wejść:

onkolodzy,

chirurdzy rekonstrukcyjni.

Na czym polega leczenie oszczędzające w przypadku raka piersi? W jakich placówkach się je przeprowadza? Na czym polega? O tym w filmie opowiada dr Konrad Januszek, specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej.

Obejrzyj też:

Reklama

" data-old-h="https://polki.pl/zdrowie/nowotwory,jakie-sa-metody-rekonstrukcji-piersi-video,10411391,artykul.html">Jakie są metody rekonstrukcji piersi?