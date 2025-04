Niepełnosprawna Magda zdobywa Afrykę (galeria)

Upał, gęsty afrykański busz, kurz i nierówny, niegościnny teren. Do tego tropienie nosorożców, karmienie słoni, nocne patrole i wspinaczka na skały – warunki i aktywności, których Magda nie miałaby szans poznać, gdyby nie nowoczesna proteza, którą otrzymała.

"Zdarzały się dni, gdy Magda musiała pokonywać busz nawet przez 14 godzin. Imire to rezerwat przyrody, w którym panują warunki naturalne dla dzikich zwierząt. Przemieszczanie się po nim może sprawić trudności nawet zupełnie sprawnej osobie. Magda, dzięki protezie, poradziła sobie świetnie, co tylko pokazuje, że zapewnienie niepełnosprawnym dostępu do protez umożliwi im normalne funkcjonowanie, nie wykluczy ze społeczeństwa i pomoże wrócić do pełnej aktywności" – mówi Tomek Michniewicz, podróżnik i dziennikarz, autor książek reporterskich „Samsara” i „Gorączka”.

Wyprawa do Afryki, która odbyła się w ramach akcji „Kierunek: szczęście”, nie była wyzwaniem jedynie dla Magdy, ale też dla samej protezy. Magda jest bowiem trzecią osobą w Polsce, która używa takiego sprzętu. Najnowocześniejszą protezę wykonała dla Magdy firma V!GO-Ortho Polska.

"Proteza, jaką otrzymała Magda, choć jedna z najnowocześniejszych, jest w całości refundowana w wielu krajach na świecie. Niestety od lat zaniedbywany w Polsce system refundacji doprowadził do tego, że osoby po amputacjach nie mogą liczyć na zrefundowanie takiego sprzętu. Jego koszt (w zależności od wersji) wynosi od 120 do 180 tys. złotych. To oczywiście sporo. Jeśli jednak spojrzymy na możliwości, jakie on oferuje: bycie samodzielnym, brak wszelkich ograniczeń, realizacja własnych marzeń, jazda na rowerze, estetyczny chód, możliwość podjęcia pracy czy nauki, czyli po prostu możliwość normalnego życia, jest to bezcenne" – mówi Sebastian Jastrzębski, przedstawiciel firmy V!GO-Ortho Polska.

Kampania „Kierunek: szczęście” zrodziła się z trudności, które przed niepełnosprawnymi stawia polski system opieki zdrowotnej. W 2005 roku bohaterka projektu, Magda Pierzyna, w wyniku guza złośliwego kości przebyła operację amputacji nogi. Po wielu trudnościach zgłosiła się do wspierającej dzieci z chorobą nowotworową Fundacji ISKIERKA z prośbą o pomoc. Dzięki staraniom Fundacji w 2012 roku wykonanie dla Magdy najnowocześniejszej protezy z elektronicznie sterowanym kolanem RHEO zadeklarowała firma V!GO-Ortho Polska. Po intensywnej rehabilitacji Magda mogła wyruszyć z podróżnikiem Tomkiem Michniewiczem w podróż do Afryki.

"Akcja „Kierunek: szczęście” to nie jedynie wyprawa Magdy do rezerwatu Imire. To próba zwrócenia uwagi na szeroki i poważny problem społeczny związany z dostępnością niepełnosprawnych do zaopatrzenia medycznego, w tym protez oraz niewystarczającego wsparcia ze strony systemu opieki zdrowotnej. Podróż jest tylko jednym z elementów naszej akcji. Już wkrótce rozpoczniemy również zbieranie podpisów pod wnioskiem o zmianę Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku" – mówi Jolanta Czernicka-Siwecka, prezes Fundacji ISKIERKA.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia określa zakres świadczeń gwarantowanych, wysokość udziału pacjenta w limicie ceny, okres użytkowania przedmiotu ortopedycznego oraz limit ceny, jak również wskazania medyczne do wystawienia zlecenia przez lekarza. Minister Ewa Kopacz wydała je 29 sierpnia 2009 r., od tej pory w sprawie finansowania protez nie nastąpiły żadne zmiany.

Bez względu jednak na rodzaj protezy, limit refundacji NFZ jest taki sam i jest to kwota 2800 zł (w przypadku amputacji uda). Osoba niepełnosprawna może też liczyć na dofinansowanie z PCPR. Jest to maksymalnie 150% kwoty przyznanej przez NFZ, czyli w tym wypadku maksymalnie 4200 zł. Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić określone kryterium dochodowe: dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 50% średniego wynagrodzenia (lub 65% w przypadku osoby samotnej). Przyjmując spełnienie tego warunku, można więc otrzymać wsparcie maksymalnie w wysokości 7000 zł.

Akcję wspierają również Szymon Majewski, Krzysztof Wielicki, Martyna Wojciechowska i Maja Włoszczowska.

