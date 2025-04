Nowoczesne leczenie nowotworów: na czym polega terapia genowa?

Terapia genowa to próba leczenia przez wprowadzenie odpowiednio przygotowanego genu do komórki. Jest ona połączeniem wielu dziedzin nauki: immunologii, wirusologii oraz inżynierii genetycznej. Przy jej pomocy możemy zaprząc do walki z rakiem naturalnie występujące siły naszego organizmu.