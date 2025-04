Jak poradzić sobie z utratą włosów?

W momencie wykrycia raka często jedną z metod leczenia jest chemioterapia. Ma ona jednak często wpływ na samopoczucie pacjenta, które podczas leczenia choroby powinno być jak najlepsze . Dobrze jest, gdy chory po chemioterapii nie odczuwa zmiany nastawienia do swojej osoby ze strony osób trzecich. Taka zmiana może wynikać z chęci niesienia pomocy. Chorzy mogą czuć się przez to obiektem współczucia i litości.

Powodem skupienia na sobie uwagi jest utrata włosów u chorego w czasie chemioterapii. Włosy są jednym z najważniejszych atrybutów naszego wyglądu. Ich utrata wpływa niemal zawsze niekorzystnie na samopoczucie chorego. Włosy mogą ulec przerzedzeniu lub całkowitemu wypadnięciu. Może to zacząć pojawiać się stopniowo lub wystąpić nagle i dotyczyć włosów całego ciała, choć oczywiście nie musi. Utrata włosów jest zawsze dużym przeżyciem, nie tylko dla kobiet, dla dzieci jest to również niezwykle ciężkie doznanie. Ważne jest, aby pacjent wiedział, że utrata włosów jest czasowa. Po jakimś czasie od zakończenia chemioterapii włosy odrastają.

Nowoczesne peruki

Najczęściej najlepszym rozwiązaniem takiej sytuacji jest zapewnienie sobie dobrego kamuflażu. Na czas terapii dobrze jest zaopatrzyć się w perukę, jeszcze przed utratą włosów, można wówczas dobrać niemal identyczną jak własna fryzura, a tym samym zmiana nie będzie zauważalna przez otoczenie. Można zdecydować się również na implanty włosów (włosy są wówczas osadzone na tzw. cienkiej siateczkowej bazie), które w sposób permanentny zespalają się ze skórą głowy. Chory może korzystać z takich systemów włosów do momentu odrostu swoich własnych.

Wiele osób myśli, że jedynym wyjściem są niewygodne czapki, chustki, czy staromodne, grube, niekomfortowe peruki. Ale istnieją takie rozwiązania w perukarstwie, dzięki którym możemy złagodzić stres wywołany utratą własnych włosów. Istnieją specjalne peruki, w których można spać, chodzić na basen, uprawiać sporty. Peruki tego typu dostosowują się do kształtu głowy, odzwierciedlając kontur włosów. Może to być komfortowy środek zastępczy na czas naszej rekonwalescencji.

