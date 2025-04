#BadajJAJKA to kolejna obok #pomacajsie foto-kampania, która zachęca mężczyzn do samobadania jąder raz w miesiącu analogicznie do samokontroli piersi oraz regularnych wizyty u urologa. To szczególnie ważne, ponieważ wcześnie wykryty rak jądra i rak prostaty to szansa na całkowite wyleczenie. Niestety, nadal nie jest łatwo przekonać panów do takich praktyk, więc Fundacja Kochasz Dopilnuj postanowiła wykorzystać w tym celu autorytet sportowców, aktorów oraz innych osobistości świata sportu, kultury i sztuki.

Znani i lubiani promują profilaktyczne samobadanie jąder

W akcji wzięły udział same sławy - między innymi Artur Szpilka, Artur Boruc, Paweł Zagumny, Nergal czy Maciej Zakościelny zachęcają panów do badań, pozując na plakatach, które można obejrzeć nie tylko w sieci. Część z nich, w ramach akcji Movember, ozdobiła w listopadzie przestrzeń największych miast w Polsce. Ich zdjęcia utrzymane w klimacie humorystycznym (trzymanie się za krocze / jajko kurze jako rekwizyt) mają za zadanie uświadomienie mężczyznom, jak ważne są regularne badania. Hasło kampanii brzmi: „Wczesne wykrycie raka jądra i raka prostaty to szansa na całkowite wyleczenie”.

Świadomość nie tylko od święta

Choć akcja miała trwać przez cały listopad, jest kontynuowana. Cały czas trwają nowe sesje zdjęciowe, a biorący udział w przedsięwzięciu bohaterowie promują hasztag #badajjajka w swoich social mediach, poszerzając świadomość problemów onkologicznych wśród mężczyzn i zapewniając akcji ciągły rozwój. Do Fundacji Kochasz Dopilnuj zgłasza się coraz więcej panów, chcących podzielić się swoją historią związaną z przebytą chorobą, a na kanałach w mediach społecznościowych ( https://www.instagram.com/badajjajka/) można poczytać wywiady z lekarzami specjalistami.

Materiały zrealizowane w ramach tegorocznej edycji #badajjajka Fundacja Kochasz Dopilnuj chciałaby również wykorzystać do zorganizowania wystaw i eventów prozdrowotnych dla mężczyzn. W ten sposób organizatorzy akcji chcą zapoczątkować modę na profilaktykę chorób, które zbierają obfite żniwo, ale o których się nie mówi otwarcie w naszym społeczeństwie.