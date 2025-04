Jakie zmiany rozwijają się w śliniankach?

W obrębie nowotworów śliniankopochodnych wyróżniamy nowotwory łagodne i złośliwe. Zmiany łagodne lokalizują się zazwyczaj w obrębie dużych ślinianek, zaś nowotwory złośliwe w małych gruczołach jamy ustnej. Poza tym, w obrębie ślinianek przyusznych i podżuchwowych mogą rozwijać się nowotwory pochodzenia łącznotkankowego, takie jak tłuszczaki, naczyniaki czy mięsaki limfatyczne.

Jak rozpoznać nowotwór ślinianki?

Podział guzów ślinianek na łagodne i złośliwe jest dość płynny. Guzy łagodne mogą ulegać zezłośliwieniu, a złośliwe mogą rosnąć w sposób ograniczony i spokojny przez wiele lat.

Diagnostyka guzów w obrębie gruczołów ślinowych opiera się na ultrasonografii, scyntygrafi i tomografii komputerowej. Są to jednak jedynie badania naprowadzające, a do postawienia diagnozy niezbędna jest biopsja aspiracyjna cienkoigłowa.

Dowiedz się więcej: Jakie metody diagnostyczne stosuje się w onkologii?

Jakie są najczęstsze guzy ślinianek?

Najliczniejszą grupę nowotworów ślinianki stanowią guzy mieszane – wielopostaciowe. Zmiana ta najczęściej pojawia się w obrębie przyusznicy. Wzrost guza jest powolny i niebolesny. Ma konsystencje spoisto- twardą i może osiągać spore rozmiary – nawet ponad 10 cm średnicy. Charakterystyczna dla tego nowotworu jest skłonność do nawrotów po nieradykalnym wycięciu.

Ból, przyspieszony wzrost guza i porażenie nerwu twarzowego mogą świadczyć o procesie zezłośliwienia zmiany. Leczeniem z wyboru jest wycięcie zmiany wraz z marginesem zdrowej tkanki. Czasem, zależnie od wielkości guza, niezbędne jest wycięcie całego gruczołu.

Zmiany nowotworowe

Mogą powstawać w śliniankach de novo lub na podstawie zmian łagodnych. W obrębie małych gruczołów ślinowych, w zatoce szczękowej i na podniebieniu rozwijać się może rak gruczołowato-torbielowaty. Zmiana charakteryzuje się wolną dynamiką wzrostu. Jeśli zlokalizowana jest na podniebieniu, może we wczesnej fazie choroby przyjąć postać płaskiego, zwartego guzka pokrytego niezmienioną błoną śluzową. Guz szerzy się w głąb tkanek, ma wybitną zdolność do nawrotów. Przerzuty szerzą się drogą naczyń krwionośnych i chłonnych.

Inną grupą raków rozwijających się w obrębie ślinianek są raki śliniankopochodne (carcinoma sialogenes). Zmiany te różnią się budową histologiczną, mają jednak wspólne pochodzenie. Do najbardziej złośliwych należy rak płaskonabłonkowy gruczołu ślinowego. Ma on skłonność do szybkiego wzrostu, owrzodzeń i przerzutów.

Warto przeczytać: To co udaje raka, czyli zmiany nowotworopodobne jamy ustnej

Reklama