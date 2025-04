Grupa naukowców z Wellcome Trust Sanger Institute zajęła się badaniem ostrej białaczki szpikowej, gdyż jak dotąd postęp w opracowywaniu nowych leków na tę formę choroby był niewielki. Opublikowane przez nich w „Nature Genetics” wyniki badań dają nadzieję na odkrycie nowych metod leczenia białaczki – nowotworu atakującego białe krwinki.

Gdy szpik kostny jest objęty chorobą, wytwarza masowo niedojrzałe białe krwinki. Zaburza to w dużym stopniu równowagę krwi. Białe krwinki nie są w stanie walczyć z infekcjami; jest też za mało czerwonych krwinek, które transportują tlen w organizmie. Nieleczona, białaczka może skutkować śmiercią w przeciągu kilku tygodni.

Najczęstszą przyczyną mutacji rakowych jest gen Npm1. Przeprowadzono więc badania na myszach, podając im ten gen. Tylko u jednej na trzy myszy gen spowodował rozwój białaczki. Metodą prób i błędów odkryto dodatkowe dwa geny, odpowiadające za mutację. Jeden z nich odpowiedzialny za wzrost i podział komórek, drugi za zmianę ich środowiska.

Dr George Vassiliou, konsultant hematologii z Wellcome Trust Sanger Institute, powiedzał: „Odkryto kluczowe etapy, które mają miejsce podczas rozwoju nowotworu. Identyfikacja tych biologicznych etapów oznacza, że możemy szukać nowych leków, aby odwrócić ten proces”.

Naukowcy podkreślają, że konstruowanie takich leków może potrwać dużo czasu. Ale jeśli mają być skuteczne przeciwko tak strasznej chorobie, jak białaczka szpiku, jest to przełom, podkresla dr David Grant, dyrektor naukowy Leukaemia & Lymphoma Research.

27.03.11 BBC news /am

Czytaj też: Test na nowotwór – gdy podejrzewasz geny

Reklama