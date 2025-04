Polskie Amazonki Ruch Społeczny i Centrum Kryzysowe: wyjątkowe spotkanie



Diagnoza nowotworowa to moment, któremu zwykle towarzyszy ogromny lęk i poczucie zagubienia. Żeby ułatwić chorym życie, jakiś czas temu powstała kompleksowa platforma, jaką jest Centrum Kryzysowe. To miejsce, w którym zainteresowani pacjenci (ale również ich bliscy) otrzymują wsparcie w tym trudnym czasie.

Ostatnio mieliśmy okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu – podsumowaniu roku działalności tej platformy. Spotkanie poprowadziła dziennikarka, Joanna Górska, która sama w przeszłości doświadczyła choroby nowotworowej. Przemawiali nie tylko lekarze, ale również pacjenci onkologiczni, którzy doskonale wiedzą, jak ważne jest bycie doinformowanym, szczególnie na początku procesu leczenia. Zaproszeni goście obejrzeli też wideo, które powstało w ramach akcji „Plaster na Raka”.

Głównym celem Centrum Kryzysowego jest to, żeby pacjenci onkologiczni znali swoje prawa i możliwości dotyczące leczenia, i aby nie musieli błądzić w ślepych zaułkach systemu.

Bezpłatna konsultacja merytoryczna oraz psychologiczna jest dostępna pod numerem 22 105 55 33. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, od 17:00 do 19:00. Tylko w zeszłym roku skorzystało z niej aż 1200 (!) osób. Statystyki wyraźnie pokazują, że liczba ta sukcesywnie się powiększa. W każdym miesiącu Centrum Kryzysowe odwiedza ok. 10 tysięcy użytkowników.

Bardzo nas cieszy, że pomogłyśmy tak wielu pacjentom, bo w tworzenie tego miejsca wkładamy ogrom pracy i serca. To dla nas motywacja do tego, aby je rozwijać i dotrzeć do kolejnych osób, które potrzebują wsparcia w leczeniu nowotworu — mówi Elżbieta Kozik, prezeska zarządu stowarzyszenia PARS (Polskie Amazonki Ruch Społeczny).

Centrum Kryzysowe nieustannie się rozwija — w momencie założenia znajdowały się tam 3 ścieżki pacjenta, a obecnie jest ich 11. Ścieżki te dotyczą m.in. raka piersi, płuca, jajnika, skóry, czy nowotworów hematologicznych.

Stale się rozwijamy i na kolejny rok działalności Centrum Kryzysowego, oprócz kampanii „Plaster na raka”, mamy zaplanowany rozwój nowych obszarów - rak endometrium i szyjki macicy - uzupełnią nam wszystkie nowotwory kobiece. Dodatkowo zostaną opracowane materiały nt. raka nerki, chłoniaka Hodgkina, raka tarczycy, nowotworów głowy i szyi, raka jelita grubego, raka prostaty i raka pęcherza moczowego. Ważnym punktem będzie także poszerzenie strony o kontakty do koordynatorów onkologicznych w poszczególnych ośrodkach. Do specjalistów obsługujących naszą infolinię: psychoonkologa, coacha kryzysowego, dietetyka dołączy również koordynator onkologiczny — mówi o planach rozwoju Centrum Kryzysowego Magdalena Knefel z PARS.

Na stronie www.centrumkryzysowe.org.pl znajduje się aktualna (!) wiedza medyczna na temat wszystkich etapów choroby nowotworowej, którą opracowują praktykujący lekarze. Zainteresowani przeczytają tutaj m.in. o:

- diagnostyce,

- wyborze ośrodka leczącego,

- leczeniu,

- możliwościach uzyskania wsparcia psychologicznego i socjalnego.

To jednak nie koniec. Każdego 18. dnia miesiąca można będzie wysłuchać nowego odcinka podcastu „Życie z plusem”, czyli rozmów o tym, co daje siłę pacjentom onkologicznym. Wśród rozmówców znaleźli się m.in. Elżbieta Kozik, prezes PARS, która chorowała na raka piersi, Grzegorz Rakowiecki, jeden z pomysłodawców Rajdu po Zdrowie dla pacjentów hematologicznych, który choruje na szpiczaka oraz Joanna Górska, dziennikarka i autorka książek „Przeżyć raka, i co dalej?” i „Dziad. On silny, my silniejsi”. Rozmowy dostępne są na platformie Spotify, TUTAJ.

PARS i wyjątkowa kampania „Plaster na Raka”

Przy okazji pierwszych urodzin Centrum Kryzysowego wystartowała kampania społeczna „Plaster na Raka”. Pokazuje, jak radzić sobie z diagnozą nowotworową oraz leczeniem.

Diagnoza nie jest końcem, ale początkiem nowego rozdziału, który można aktywnie kształtować. Stale będziemy rozbudowywać Centrum Kryzysowe o nowe obszary chorób. Rozbudowujemy też współpracę z koordynatorami onkologicznymi — komentuje Elżbieta Kozik, prezeska zarządu stowarzyszenia PARS (Polskie Amazonki Ruch Społeczny).

Według badań społecznych realizowanych przez stowarzyszenie PARS (2023 rok, grupa 1000 pacjentek z rakiem piersi) w przypadku aż 90% pacjentów i pacjentek wiedza na temat diagnozy oraz leczenia znacząco wpływała na życie podczas choroby. Jednak bardzo często zdarza się, że pierwszą reakcją na trudne wiadomości jest wyparcie. I potwierdza to historia jednej z bohaterek kampanii „Plaster na raka” - Ewy, która chorowała na czerniaka. Kiedy podczas urlopu zaobserwowała niepokojącą zmianę na swoim ciele, postanowiła przykryć ją… plastrem.

Plaster na raka w moim przypadku na początku był symbolicznym „zakryciem" problemu. Chciałam, choć na chwilę móc nie myśleć o tym, że „coś" niepokojącego pojawiło się na moim udzie. Nakleiłam plaster. Jak się niedługo potem okazało… na raka. Kiedy coś nietypowego dzieje się z ciałem, próbujemy to bagatelizować, nie myśleć o tym. Trzeba jednak działać – dzieliła się swoją historią Ewa.

Oczywiście wspomniany plaster nie przykryje żadnego problemu. Czymś, co może pomóc poradzić sobie z diagnozą i leczeniem, są natomiast pasje. I o tym właśnie opowiadali bohaterowie kampanii, którzy skupili się na docenianiu pozornie małych, codziennych rzeczy: jeździe na rowerze, podróżach, spędzaniu czasu z bliskimi czy kontakcie z naturą. Pasje – to one były ich „plastrem”, który pozwalał choć przez moment nie myśleć o chorobie.

W ramach kampanii społecznej „Plaster na raka” dostępne będą warsztaty online dla pacjentów i bliskich. Spotkania z okazji Światowego Dnia Raka odbędą się 31 stycznia i 1 lutego. Zapisy dostępne są TUTAJ.

