Październik już od kliku lat jest miesiącem walki z rakiem. 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Breast Health Day po raz pierwszy był obchodzony 15 października 2008 roku. Ustanowiła go Europa Donna - Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi. Choć Światowy Dzień Walki z Rakiem obchodzony jest 4 lutego, to jednak właśnie październik kojarzony jest w Polsce z miesiącem walki z rakiem.

Wzrost zachorowań

Każdego roku na raka zapada w Polsce 130 000 osób, a prognozy wskazują, że za dziesięć lat może być to aż 160 tysięcy rocznie. W tym na raka piersi zapada 10 tys., co oznacza, że każdego roku na nowotwory piersi zachoruje 30 na 100 000 kobiet. Rak nie omija także mężczyzn, u których jednym z wykrywanych nowotworów jest rak jądra. Stanowi on tylko 1% spośród wszystkich odmian raka dotykających mężczyzn, nie zmienia to jednak faktu, że jest najczęściej występującym rakiem u mężczyzn pomiędzy 20 a 34 rokiem życia. Rak jądra wykryty odpowiednio wcześnie jest uleczalny w 100%.

Potrzeba profilaktyki

Ostatnie dane pochodzące z Wielkiej Brytanii mówią o wyraźnym wzroście zachorowań na inny rodzaj raka, jakim jest chłoniak. Dotyczy on grupy młodszych pacjentów. U młodzieży w wieku 13-19 lat chłoniaki stanowią około 25% wszystkich nowotworów. Natomiast w okresie ostatnich 20 lat nastąpiło podwojenie liczby nowych rozpoznań chłoniaka w grupie 20-24 lat. Powyższe dane, choć przerażające, są prawdziwe. Jednak, aby leczenie mogło przynosić coraz lepsze rezultaty, należy dbać o profilaktykę. Badania powinny być profesjonalne i systematyczne.

