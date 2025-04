Fundacja Kochasz Dopilnuj od ponad dwóch lat podejmuje szereg działań, które mają na celu zachęcanie do regularnego sprawdzania swojego stanu zdrowia, ale także, co nie mniej ważne, oswaja ludzi z tematem chorób nowotworowych. Najbliższe miesiące to kolejna odsłona kampanii #Pomacajsie, warsztaty dla młodzieży oraz… wyjątkowa wystawa. Nowy sezon zainaugurował jednak piknik rodzinny, który zorganizowano na warszawskim Polu Mokotowskim 12 czerwca.

Reklama

Piknik „Zdrowie w Twoich rękach”

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Zdrowie w Twoich rękach”, a jego najważniejszym partnerem merytorycznym było Europejskiej Centrum Zdrowia z Otwocka. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wywiadów dotyczących profilaktyki chorób XXI wieku, a także porozmawiać z zaproszonymi lekarzami oraz nauczyć się samobadania piersi i jąder na profesjonalnych fantomach razem z Onko Lidka Fitka i stowarzyszeniem Rak Out. Spotkanie było także okazją, aby zgłębić tajniki zdrowego odżywania z dietetykami z Poradni Dietetyczno-Żywieniowej Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, poćwiczyć jogę, potańczyć z Danzee, obejrzeć występ zespołu mistrzów Polski Egurrola Dance Studio oraz nauczyć się jak zrobić dobry makijaż od specjalistek z Avon.

Piknik wsparło wiele firm, które zapewniły jego uczestnikom moc atrakcji. Głównym sponsorem był deweloper Cordia Polska. Napoje i zdrowe przekąski dostarczyli Jeronimo Martins, piekarnie Putka, Poczta Tortowa, restauracja Dębianka, Między Babeczkami i dziewczyny ze stowarzyszenia Rak Out.

Kampania #Pomacajsie

Piknik był nie tylko świetnym rozpoczęciem sezonu letniego oraz okazją do edukowania się w temacie samobadania i profilaktyki zdrowotnej. Fundacja świętowała także drugie urodziny swojej sztandarowej akcji, która dała początek Kochasz Dopilnuj. #Pomacajsie to foto kampania, w ramach której kobiety doświadczone rakiem piersi pozują do aktów. Ostatnie 24 miesiące to niemal 100 niezwykłych fotografii, które zawisły w Warszawie i Sokółce. Bohaterki zdjęć, mówiąc otwarcie o swoich doświadczeniach i pokazując ślady choroby na ciele, chcą dać innym osobom zmagającym się z nowotworami, siłę i nadzieję. Billboardy mają także przypominać o regularnych badaniach, obalać mity związane z rakiem piersi oraz oswajać temat chorób nowotworowych (strach przed diagnozą jest jedną z głównych przyczyn odkładania badań profilaktycznych na później).

Kolejne bohaterki #Pomacajsie poznamy już we wrześniu, kiedy to ruszy 5 odsłona akcji. Jesienią fundacja planuje także warsztaty dla uczniów szkół średnich i studentów, a także wystawy. Na bieżąco wszystkie działania Fundacji Kochasz Dopilnuj można śledzić w jej social mediach: Facebooku i Instagramie. Powyżej i poniżej natomiast kilka wybranych zdjęć powstałych w ramach kampanii #Pomacajsie.