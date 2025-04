W przepisach końcowych projektu ustawy o zdrowiu publicznym przesłanym do konsultacji przez Ministerstwo Zdrowia znalazła się proponowana zmiana do artykułu 229 kodeksu pracy (projekt z 20 maja), która wprowadza obowiązek wykonywania badań związanych z profilaktyką chorób nowotworowych dla kobiet. Okresowe badania mammograficzne będą wykonywać kobiety w wieku 50–59 lat, a cytologiczne – 25–59 lat. Minister zdrowia zdecyduje w rozporządzeniu o trybie i częstotliwości przeprowadzania badań. Jeśli kobieta się im nie podda, nie dostanie zaświadczenia lekarskiego, które dopuszcza do pracy. Kadry nie będą miały dostępu do wyników badan, lecz do zaświadczeń, które potwierdzą ich wykonanie.

Skąd pieniądze na badania? Fundusz rozwiązywania problemów hazardowych zostanie przekształcony w fundusz profilaktyki uzależnień. Jego konto będzie zasilane pieniędzmi z akcyzy na papierosy, alkohol i wpływów z dopłat w grach objętych monopolem państwa – łącznie 180 mln rocznie.

