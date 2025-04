fot. Fotolia

Czym jest zakrzepica?



Zakrzepica jest chorobą polegającą na formowaniu się w obrębie naczynia krwionośnego skrzepu złożonego z płytek i fibryny. Choroba zakrzepowo-zatorowa żył (VTE od ang. venous thromboembolism) ma miejsce, kiedy oderwany skrzep przemieszcza się wraz z krwią.

Choroba zakrzepowo-zatorowa żył (VTE) jest trzecią najpoważniejszą chorobą obiegu krwionośnego, po chorobie niedokrwiennej serca i udarze.

Najczęściej występujące typy VTE to:

zakrzepica żył głębokich (DVT), gdzie skrzepy powstają w głębokich żyłach nóg,

zatorowość płucna (PE), gdzie skrzep przemieszcza się do płuc,

zakrzepica żylna jako powikłanie po wszczepieniu centralnego cewnika żylnego (CCŻ).

Rak i zakrzepica żylna



Zakrzepica żylna jest częstym i groźnym powikłaniem u pacjentów z rakiem. Co więcej, VTE jest drugą główną przyczyną śmierci u pacjentów z tej grupy.

Lekarze zaniżają diagnozy VTE u pacjentów z rakiem; podczas autopsji u 50% zmarłych pacjentów z rakiem stwierdza się VTE, podczas gdy jest ona diagnozowana u zaledwie 4-20%.

Na wzrost ryzyka występowania VTE u pacjentów z rakiem może wpływać wiele czynników, np. rodzaj nowotworu złośliwego, stadium zaawansowania choroby, zabiegi chirurgiczne, chemioterapia, hospitalizacja, wkłucie centralne.

Nie dość, że rak jako taki niesie ze sobą ryzyko powikłań zakrzepowych, również chemioterapia jest ściśle związana z VTE. Uważa się, iż rak podnosi ryzyko choroby zakrzepowej żył 4,1-krotnie, zaś chemioterapia 6,5-krotnie.

Rak i kobiety



W roku 2012 na całym świecie odnotowano 6,7 miliona zachorowań na raka, 3,6 zgonów z powodu raka oraz 17,2 kobiet żyjących z rakiem (pięć lat od diagnozy).

Rak piersi jest najczęstszym typem nowotworu złośliwego u kobiet na świecie i drugim pod względem występowania wszystkich typów raka w skali globalnej. Jest to główna przyczyna śmierci kobiet chorych na raka w słabo rozwiniętych regionach i druga po raku płuc najczęstsza przyczyna zgonu na raka na obszarach rozwiniętych.

Kobiety na całym świecie często zapadają także na nowotwory narządów kobiecych, w tym na raka szyjki macicy, macicy i jajników. Masowość tej choroby narasta jako konsekwencja zwiększającej się populacji ludzi starszych, wśród których przeważają kobiety.

Ponadto kobiety na całym świecie coraz częściej piastują eksponowane stanowiska w rządzie i biznesie. Z uwagi na wzrost aktywności kobiet w sferze społecznej, edukacyjnej, ekonomicznej oraz politycznej, niezbędne jest zwrócenie uwagi na temat zdrowia kobiet oraz skuteczne podejście do wzmocnienia struktury całego systemu zdrowotnego.

Zakrzepica żylna u kobiet z rakiem: kluczowe fakty i niezaspokojone potrzeby



Podczas analiz wieloczynnikowych ponad miliona pacjentów chorych na raka wykazano, że płeć żeńska została uznana za niezależny czynnik ryzyka związany z VTE.

Ryzyko to zwiększać może ponadto ciąża i terapie hormonalne (HT), w tym środki antykoncepcyjne, terapie hormonalne w okresie menopauzy oraz selektywne modulatory receptora estrogenowego. Na przykład chemioterapia w połączeniu z tamoxifenem (SERM) zwiększa ryzyko VTE w porównaniu z samą chemioterapią około 4-krotnie. Ustalono, iż profilaktyka VTE stosowana jest zbyt rzadko podczas zabiegów chirurgicznych u kobiet z nowotworem narządów kobiecych.Częstość występowania VTE w ciągu 30 dni od zabiegu spadła z 2,7% do 0,6% po wprowadzeniu wytycznych w zakresie profilaktyki.

Niestety niewielu lekarzy wydaje się mieć świadomość podwyższonego ryzyka zakrzepicy żylnej u pacjentek z rakiem. Właściwa profilaktyka i leczenie, jak również kontrola nad zdiagnozowanym VTE u kobiet z rakiem, jest możliwa poprzez optymalne stosowanie heparyn drobnocząsteczkowych, niefrakcjonowanych lub fondaparinuxu, zgodnie z zaleceniami międzynarodowych wytycznych z roku 2013.

Źródło: materiały prasowe Be Communications