W Polsce rak jajnika jest 6. co do częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet. Na liście przyczyn zgonów zajmuje on 4. miejsce. W ostatnich latach stwierdza się na świecie niestety powolny wzrost zachorowalności na raka jajnika.

Przyczyny wysokiej śmiertelności

Rak jajnika charakteryzuje się wysoką śmiertelnością, co związane jest przede wszystkim z późnym rozpoznawaniem choroby. Szacuje się, że ok. 75% chorych znajduje się w chwili rozpoznania w wysokim stopniu zaawansowania nowotworu (III lub IV stadium wg FIGO), gdzie zazwyczaj jedynym sposobem leczenia jest terapia paliatywna nastawiona na poprawienie jakości życia i jego wydłużenie, a nie na całkowite wyleczenie. Sytuacje, gdy rozpoznanie stawiane jest we wczesnych stadiach rozwoju, w większości związane są z ich przypadkowym wykryciem.

Inny czynnik, który w dużej mierze wpływa na złe rokowanie w przypadku raka jajnika stanowi histologia nowotworu. Duże zróżnicowanie komórkowe, udowodniona zależność rozrostu nowotworowego od wpływu hormonów i duży potencjał do tworzenia przerzutów różnymi drogami (rozsiew do otrzewnej, drogami chłonnymi i w mniejszym stopniu krwionośnymi) powodują, że rak jajnika rozwija się często w mgnieniu oka dając rozsiane zmiany.

Skąpe i niespecyficzne objawy raka jajnika

Przebieg choroby w jej początkowych stadiach jest zazwyczaj skąpoobjawowy lub wręcz bezobjawowy. Dolegliwości, na które skarży się chora zazwyczaj skłaniają ją do zgłoszenia się do lekarza pierwszego kontaktu i są traktowane, jako objawy schorzeń wątroby lub żołądka. Zaparcia, wzdęcia, uczucie pełności w brzuchu, niespecyficzne bóle podbrzusza, zwiększenie obwodu brzucha – są to wszystko bardzo niespecyficzne symptomy, które niestety zbyt rzadko skłaniają lekarzy do pogłębiania diagnostyki o badanie ginekologiczne.

Jakie czynniki ryzyka wpływają na powstanie raka jajnika?

Kolejnym problemem, który obserwuje się w Polsce są zbyt rzadkie wizyty kobiet z grup ryzyka u ginekologa. Zalicza się do nich kobiety w wieku powyżej 50 r.ż., nieródki, kobiety z wczesną pierwszą miesiączką, późną menopauzą, czy też żyjące w wysokim statusie socjoekonomicznym.

Jak się uchronić?

Jak dotąd nie istnieje badanie, które można by uznać za przesiewowe dla raka jajnika. Ważne jest uświadomienie kobiet, że istnieje taki problem jak rak jajnika oraz że odpowiednio częste wizyty u ginekologa (tzn. co najmniej raz w roku) znacznie zwiększają szansę wczesnego wykrycia zmian w stopniu zaawansowania pozwalającym na pełnie wyleczenie.

