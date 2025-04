Leczenie HER2-dodatniego raka piersi

Od ponad 30 lat trwają badania naukowe dotyczące receptora HER2, mające na celu poprawę zdrowia, jakości życia i przeżycia pacjentek zarówno we wczesnym, jak i w zaawansowanym stadium HER2-dodatniego raka piersi.

W 1998 roku zarejestrowano i zaczęto stosować pierwszy lek ukierunkowany na blokowanie aktywności receptora HER2 – trastuzumab. Jego zastosowanie zmieniło naturalny przebieg choroby u chorych na HER2-dodatniego zaawansowanego raka piersi do tego stopnia, że chorzy z HER2-dodatnim rakiem piersi mają dziś zbliżone rokowania do chorych bez nadmiernej ekspresji receptora HER2.

Jak działa trastuzumab - lek na raka piersi HER2-dodatniego?

Trastuzumab to humanizowane przeciwciało monoklonalne igG1, które łączy się z jedną z części receptora HER2 (dokładnie z zewnątrzkomórkową, IV domeną receptora HER2).

Poprzez połączenie z receptorem HER2, trastuzumab przejawia cztery mechanizmy działania.

Aktywacja ADCC – cytotoksyczności komórkowej zależnej o przeciwciał (z ang.: antibody-dependent cellular cytotoxicity). Oznacza to, że po połączeniu z receptorem HER2, trastuzumab stymuluje komórki immunologiczne organizmu, czyli naturalne przeciwciała organizmu, do niszczenia komórek raka.

Zapobieganie odłączaniu się od receptora jego części zewnątrzkomórkowej. Po oderwaniu się tej części powstaje skrócona i bardzo aktywna postać HER2 (p95 HER2 ). Trastuzumab zapobiega tworzeniu się niebezpiecznych, skróconych receptorów.

). Trastuzumab zapobiega tworzeniu się niebezpiecznych, skróconych receptorów. Hamowanie mnożenia się komórek guza poprzez zakłócanie transmisji sygnału aktywowanego przez HER2 do wnętrza komórki.

Hamowanie kontrolowanej przez HER2 angiogenezy, czyli powstawania naczyń krwionośnych odżywiających guz.

Jak skuteczne jest leczenie raka piersi?

Wykazano bezprecedensową skuteczność trastuzumabu w leczeniu zarówno wczesnego, jak i zaawansowanego (przerzutowego) HER2-dodatniego raka piersi. Wykazano, że trastuzumab, podawany zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu ze standardową chemioterapią lub po niej, poprawia wskaźnik odpowiedzi na leczenie oraz wydłuża całkowity czas przeżycia i czas przeżycia wolnego od choroby, utrzymując jednocześnie jakość życia kobiet chorych na HER2-dodatniego raka piersi.

W ciągu ostatnich 15 lat rokowania pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi poprawiły się do tego stopnia, że kobiety te mogą osiągnąć wyniki lepsze niż chore na niektóre, agresywne postaci HER2-ujemnego raka piersi.

W leczeniu kobiet z zaawansowanym rakiem piersi HER2-dodatnim standardem jest stosowanie chemioterapii w połączeniu właśnie z trastuzumabem.

Pertuzumab w leczeniu raka piersi

Pierwszym lekiem, który zapobiega łączeniu się receptora HER2 z innymi receptorami z rodziny HER, czyli tworzeniu się homodimerów i heterodimerów, jest preparat o nazwie pertuzumab. Pertuzumab, podobnie jak i trastuzumab, jest przykładem nowoczesnej terapii z zakresu medycyny personalizowanej. Działanie obu leków w organizmie jest ukierunkowane na blokowanie aktywności receptora HER2.

Pertuzumab to humanizowane przeciwciało monoklonalne, które łączy się z inną niż trastuzumab zewnątrzkomórkową poddomeną HER2 (poddomeną II). Jest to poddomena odpowiedzialna za proces dimeryzacji. Łącząc się z nią, pertuzumab hamuje tworzenie się dimerów HER2 z innymi receptorami, a co najważniejsze – z HER3. Przeciwciało to blokuje też przekazywanie sygnałów kluczowych dla proliferacji i przeżycia komórek nowotworowych.

Pertuzumab aktywuje również cytotoksyczność zależną od przeciwciał, a więc – podobnie jak trastuzumab – po połączeniu z receptorem HER2, stymuluje naturalne przeciwciała organizmu, do niszczenia komórek raka.

Wykazano, że w połączeniu z trastuzumabem oraz chemioterapią pertuzumab dodatkowo przedłuża przeżycie pacjentek z HER2-dodatnim, rozsianym rakiem piersi, których nie leczono wcześniej terapią ukierunkowaną na działanie receptora HER2, w porównaniu z wynikami osiąganymi przez pacjentki, u których stosowano schemat trastuzumab i chemioterapia.

Źródło: Materiały prasowe

