Wstydliwe objawy raka prostaty

Same objawy związane z rakiem prostaty mogą negatywnie wpływać na życie seksualne mężczyzny. Najczęstszym objawem raka prostaty są zaburzenia w oddawaniu moczu tak jak w łagodnym przeroście prostaty. Wynika to z ucisku na pęcherz moczowy oraz moczowód przez rosnący guz. Świat chorego nagle kręci się wokół oddawania moczu, czynności która dla osób zdrowych jest czymś w ogóle nie zauważalnym. Osoba chora na raka prostaty może mieć problemy z oddawaniem moczu, ale także ma częstszą potrzebę korzystania z łazienki, w tym także w środku nocy. Występują także tzw. parcia naglące, czyli nagła potrzeba oddania moczu nad którą człowiek nie może zapanować. U osób starszych na skutek rozluźnienia zwieraczy może dochodzić także do nietrzymania moczu. Wszystkie te objawy są bardzo wstydliwe i zazwyczaj mężczyzna źle je znosi.

Ciągły dyskomfort i lęk przed bezwiednym oddaniem moczu wpływa zazwyczaj negatywnie na życie seksualne chorego, mimo tego że nie zawsze zdaje on sobie w pełni z tego sprawę. Trudno o udany seks oraz erekcję bez pełnego komfortu psychicznego.

Czynnikiem negatywnie wpływającym na psychikę mężczyzny jest także świadomość tego, że jest chory na nowotwór złośliwy. Człowiek, który nie jest pewny swojej przyszłości raczej skupiony jest myślami na chorobie, a życie seksualne schodzi na bardzo daleki plan, jako rzecz w tym momencie mało dla niego istotna.

Impotencja i spadek libido – konsekwencje terapii raka prostaty

Także leczenie raka prostaty nie pozostaje bez wpływu na potencję i płodność chorego. Metodą leczenia z wyboru w mało zaawansowanym raku prostaty jest całkowite usunięcie gruczołu, które bardzo często jest powikłane zaburzeniami erekcji. Inną metodą stosowaną w leczeniu raka prostaty jest radioterapia, która aż w 40% może być przyczyną zaburzeń wzwodu. W stadiach o dużym zaawansowaniu choroby mężczyźni są poddawani hormonoterapii, której istotą jest obniżenie stężenia hormonów męskich we krwi chorego oraz zablokowaniu ich działania co może powodować spadek libido a nawet impotencję. Nieprawidłowy rozrost gruczołu może także negatywnie wpływać na funkcję prostaty, jaką jest produkcja wydzieliny, która wchodzi w skład spermy i odpowiada za odżywianie plemników oraz właściwe pH nasienia.

Rak prostaty zazwyczaj dotyczy mężczyzn w starszym wieku, jednak nie oznacza to że zaburzenie potencji spowodowane chorobą nie jest dla nich problemem. Czasami terapia psychologiczna może wystarczyć. Nie zapominajmy że komfort życia też jest bardzo istotnym czynnikiem w leczeniu chorych.