Rak to nie koniec świata...

Banalne stwierdzenie, ale prawdziwe. Obecne metody stosowane w onkologii – chemioterapia, radioterapia, leczenie operacyjne dają możliwość całkowitego wyleczenia i powrotu do stanu zdrowia sprzed zachorowania na nowotwór. Odpowiednia metoda leczenia dostosowana do typu choroby jest warunkiem koniecznym, jeżeli chcemy całkowicie wyleczyć się z choroby.

A może lekarz się pomylił?

Zawsze jest taka możliwość, nie można tego wykluczyć. Laboratorium, lekarze, maszyny - wszystko jest zawodne. Jednak raz postawiona diagnoza rzadko okazuje się błędna wobec ewidentnych wskazań wszystkich aparatur pomiarowych, wyników badań i samej decyzji lekarza. Wyparcie i zaprzeczenie wiadomości są zawsze pierwszymi reakcjami na sytuację stresową, jaka ma miejsce w momencie dowiadywania się o chorobie. Jest to całkowicie naturalne i z czasem przeradza się w akceptację swojej choroby. Na początku jednak warto wszystko sprawdzić i wykonać wszelkie dodatkowe badania, jakie zaleci lekarz.

A może metody naturalne?

W internecie i w gazetach pełno jest ogłoszeń o "naturalnych" metodach leczenia raka. Czy są skuteczne? Nie wiadomo. Skuteczność danego sposobu leczenia ustalana jest przez konkretne badania (tak zwane "kliniczne") prowadzone przez lekarza. Jedna grupa chorych osób dostaje badany lek, a druga coś, co tylko ten lek udaje. Porównuje się wyniki i oblicza się, ile osób wyzdrowiało po leku, a ile osób po tej substancji, która stanowiła placebo. Do tej pory nikt nie przeprowadził takich badań, które pozwoliłyby jednoznacznie stwierdzić, że metody naturalne są dobrą metodą na wyleczenie nowotworu. A jednocześnie udowodniona jest duża skuteczność wielu farmaceutyków przepisywanych przez lekarza.

Skoro i tak mam raka, to po co się leczyć?

Leczenie prowadzone przez lekarza jest to JEDYNA skuteczna metoda na zwalczenie nowotworu. Świadoma rezygnacja z leczenia to pozbywanie się jedynej deski ratunku. Jeżeli chcesz zrezygnować całkowicie z leczenia, to czemu go nie spróbować? Jeśli nie zadziała leczenie, nie zadziała też na pewno nic innego. Metody naturalne nie powinny zaszkodzić, ale taką ewentualność zawsze trzeba przedyskutować z lekarzem.

Czy to moja wina?

Nie. Zachorowanie na nowotwór to niczyja wina. Czynniki onkogenne (czyli te, które wywołują nowotwór) są ważne tylko przed zachorowaniem w celach profilaktycznych. Unikanie ich jest ważne jako zapobieganie chorobie, a nie jako leczenie. To, że coś przybliża do choroby nie znaczy, że koniecznie ją wywołuje. Dla przykładu - rak płuca nierzadko ujawnia się u osób, które nigdy nawet nie zaciągnęły się papierosem.