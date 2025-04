Zalecenia profilaktyczne mają na celu zmniejszenie ryzyka powstania nowotworu, a jeśli już nowotwór wystąpi – wykrycie go w jak najwcześniejszym, czyli uleczalnym stadium. Dlatego też, tak ważne jest przeprowadzenie badań na obecność mutacji w genach BRCA1 i BRCA2.

Zalecenia dotyczą stylu życia i badań profilaktycznych.

a) Ważniejsze zalecenia dotyczące stylu życia:

• właściwe odżywianie z dużą ilością warzyw i owoców i mają zawartością tłuszczów zwłaszcza zwierzęcych;

• rzucenie palenia tytoniu;

• ograniczenie picia alkoholu zwłaszcza mocnego – u pijących alkohol;

• zachowanie lub zwiększenie aktywności fizycznej;

• zrezygnowanie z antykoncepcji hormonalnej lub ograniczenie stosowania hormonów;

• rozważenie wspólnie z lekarzem zrezygnowania z hormonalnej terapii zastępczej.

b) Zalecenia dotyczące badań profilaktycznych:

• samokontrola piersi od 20 roku życia co miesiąc;

• badanie piersi przez lekarza (co 6-12 miesięcy) od 25 roku życia;

• badanie USG piersi od 25 roku życia, nie rzadziej niż raz w roku;

• badanie piersi z zastosowaniem rezonansu magnetycznego jądrowego (MR) od 25 roku życia co roku (jeśli będzie dostępne)

• mammografia w wieku 25-29 lat przynajmniej jedna, od 30 do 40 roku życia co 1-2 lata, później co roku;

• badania ginekologiczne i cytologiczne od 25 roku życia – co roku;

• badanie USG narządu płciowego od 25 roku życia co roku;

• badanie markera CA 125 w surowicy, od 30 roku życia co roku.

Lekarz onkolog może również przepisać stosowanie leków działających podobnie jak hormony, takich jak np. tamoxifen i raloxifen, pozwalających na znaczące zmniejszenie ryzyka zachorowania na wybrane nowotwory (nawet o 50%).

Źródło: Gazeta „Amazonki” nr 5/ Fragment artykułu: „Ocena genetycznych predyspozycji do wystąpienia raka piersi i raka jajnika” opracowanego przez Instytut Badań DNA i Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Zwalczania Raka Profesora dr hab. n. med. Zbigniewa Wronkowskiego/ak