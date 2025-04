Diagnostyka się opóźnia, wydaje się mniej kart pozwalających zastosować szybką ścieżkę onkologiczną, odraczane są operacje, które „nie ratują życia”, mniej pieniędzy przeznacza się na refundację leków. W przejściu przez raka w tak trudnych okolicznościach chorym pomaga Fundacja Rak’n’Roll.

Największym naszym sukcesem w 2020 roku było znalezienie sposobów, aby pomimo pandemii COVID-19 być blisko naszych chorych i wspierać ich w drodze przez raka. Odpowiadać na ich potrzeby i mimo niesprzyjających okoliczności dać przestrzeń, by mogli celebrować życie, czyli jak mawiała założycielka fundacji Magda Prokopowicz „wystawić łeb do słońca”

Łeb do Słońca! to program będący podstawą działań Rak’n’Rolla. Fundacja skupia się w nim na bezpośredniej i kompleksowej pomocy chorym w godnym leczeniu, życiu dobrym i z radością.

W 2020 roku program otoczył opieką 91 Podopiecznych, którym pomógł zebrać 2 911 762,86 zł na nierefundowane przez NFZ leki, operacje i zabiegi, konsultacje, rehabilitację, ale także specjalistyczną żywność, suplementy, dojazdy. Każdy z Podopiecznych Programu Łeb do Słońca! może korzystać także z oferty pozostałych programów Rak’n’Rolla np. bezpłatnych peruk, wsparcia psychoonkologicznego, czy warsztatów itd.

Wiele razy czytałam o działaniach Fundacji Rak'n'Roll, głównie w pismach kobiecych, ale szczerze mówiąc nie umiałam sobie wyobrazić do końca jaką formę ta pomoc przybiera. W praktyce wszystkie działania fundacji przerosły moje oczekiwania i w tym dramatycznym dla mnie okresie wiele razy uśmiechałam się w wielkim zaskoczeniu pytając Naprawdę???. Pomoc w finansowaniu leczenia, paczki przychodzące pocztą przy różnych okazjach i bez okazji, rozmowy telefoniczne… Tak wiele różnych form wsparcia!

W drodze przez raka chorym towarzyszą fundacyjni opiekunowie. Są w bezpośrednim kontakcie z Podopiecznymi i ich Rodzinami. Ich zadaniem jest pomoc chorym w nawigowaniu po systemie opieki zdrowotnej, wsparcie w prowadzeniu zbiórek pieniędzy, interweniowanie gdy sprawa pacjenta „utyka w systemie” na jakimś etapie i aktywne szukanie rozwiązań, gdy pojawią się problemy.

Unikalnym na skalę Polski, ale także Europy działaniem fundacji jest Program Boskie Matki. Fundacja opiekuje się w nim kobietami w ciąży chorymi na raka. Zapewnia im niezbędną wiedzę i warunki do podjęcia własnej decyzji o utrzymaniu lub przerwaniu ciąży. Pomaga im bez względu na wybraną drogę.

Gdy w 2009 r. fundacja zaczęła o tym mówić, większość dziewczyn w takiej sytuacji słyszała od lekarzy zalecenie usunięcia ciąży przed rozpoczęciem leczenia. Dzięki drodze przetartej przez założycielkę fundacji Magdę Prokopowicz Rak’n’Roll wiedział już jednak, że w ciąży można leczyć się onkologicznie, chorując na raka można urodzić zdrowe dziecko.

Dziś, jedenaście lat później, nadal najważniejszy pozostaje dostęp do najlepszej opieki onkologicznej, ginekologicznej, psychologicznej, położniczej, rehabilitacyjnej, urodowej – każdej, która daje wsparcie kobiecie w trudnym momencie podjęcia decyzji o drodze leczenia. Jedną z Boskich Mam, która otrzymała pomoc od Rak’n’Rolla jest Magdalena, mama Michaliny.