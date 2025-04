fot. Affidea

Kto choruje na raka piersi?

Statystyki dotyczące zachorowalności na raka piersi w Polsce nie są optymistyczne. Jest to obecnie najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Rak piersi rozpoznawany jest głównie u osób w wieku 50-69 lat, jednakże zapada na niego coraz więcej młodych kobiet, również takich, w rodzinach których do tej pory nie występował ten problem.

Potwierdzają to statystyki - w ciągu ostatnich 30 lat u pań w wieku 20-49 lat zachorowalność na raka piersi wzrosła niemal dwukrotnie. Właśnie dlatego tak ważna jest profilaktyka. Wydaje nam się, że wiemy o niej wiele, słyszałyśmy o samokontroli, konieczności wykonywania regularnych badań. Praktyka nie wygląda niestety zbyt dobrze. Nie dbamy o siebie tak jak powinnyśmy.

– Rak piersi wcale nie musi oznaczać wyroku – mówi dr n. med. Barbara Górecka-Szyld, Audytor Krajowy w ocenie mammografii skryningowych w ramach Populacyjnego Programu Walki z Rakiem Piersi, kierownik medyczny Affidea. – Niestety pacjentki wciąż zbyt często zgłaszają się na badania ze zmianami zaawansowanymi. Należy pamiętać, że im wcześniej rak zostanie wykryty, tym większe są szanse na jego pokonanie. Dlatego właśnie warto regularnie wykonywać badania profilaktyczne, które umożliwiają wykrycie raka w bardzo wczesnym stadium i dają szansę na całkowite wyleczenie.

Nadal zbyt mało kobiet systematycznie poddaje się badaniom takim jak USG, mammografia czy rezonans magnetyczny. O ile USG i mammografia są powszechnie znaną metodą wykrywania raka piersi, o tyle badanie rezonansem magnetycznym już nie. A szkoda, bo to najdokładniejsza dostępna obecnie metoda obrazowa, pozwalająca w szybki, bezpieczny i nieinwazyjny sposób zdiagnozować zmiany patologiczne w piersiach. Jeśli sprawdza się w wielu innych schorzeniach, czemu nie miałaby być wykorzystywana w walce z nowotworami piersi?

Jak działa rezonans magnetyczny?



Badanie metodą rezonansu magnetycznego nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, dlatego też jest bezpieczne. Nie niesie za sobą żadnych skutków ubocznych, które wynikałyby np. z obciążenia radiologicznego. Dzięki temu bezbolesnemu badaniu, w czasie którego dożylnie podawany jest jedynie paramagnetyczny środek kontrastowy, możliwe jest stwierdzenie guzków niewidocznych w żadnym innym badaniu obrazowym.

Na podstawie analizy obrazu możliwe jest określeniem czy widoczna zmiana ma charakter łagodny, podejrzany czy złośliwy. Czułość badania w wykrywaniu guzków piersi sięga nawet 97%. Jest to szczególnie istotne dla kobiet z grup podwyższonego ryzyka wystąpienia raka piersi, u których możliwe jest wykrycie nawet kilkumilimetrowych zmian, które są jeszcze niewidoczne w klasycznym badaniu mammograficznym lub badaniu USG.

– Kobiety często nie są świadome, że badanie rezonansem magnetycznym piersi jest obecnie najdokładniejszą metodą diagnostyczną w wykrywaniu raka – mówi doktor Górecka-Szyld. Ostatnio spotkałam się z przypadkiem, kiedy MR piersi wykonany u pacjentki ze stwierdzoną mutacją BRCA1, będącej pod stałą opieką Poradni Genetycznej, wykazał zmianę ogniskową, której nie wykryto w badaniu USG wykonanym zaledwie 4 miesiące wcześniej.

U kobiet ze stwierdzoną, na podstawie obrazów mammograficznych i/lub USG, zmianą ogniskową w piersi, w tym z potwierdzonym histopatologicznie rakiem piersi, można za pomocą rezonansu magnetycznego potwierdzić lub wykluczyć obecność zmian w drugiej piersi. Badanie MR pozawala na wykrycie drobnych ognisk niektórych typów raka piersi w przypadkach gdy pierwszym stwierdzonym objawem klinicznym są przerzuty do węzłów chłonnych dołów pachowych. MR pozawala także na monitorowanie skuteczności leczenia po chemioterapii, diagnostykę przedoperacyjną w celu wykluczenia zmian wieloogniskowych oraz wykluczenia wznowy miejscowej raka po operacjach oszczędzających i pełnej mastektomii.

Rezonans magnetyczny jest idealną metodą diagnostyczną dla kobiet po operacjach plastycznych piersi ze wszczepieniem implantów, która pozwala jednoznacznie ocenić szczelność implantów oraz obecność ew. zmian w ich otoczeniu.

Autor: dr n. med. Barbara Górecka-Szyld, Audytor Krajowy w ocenie mammografii skryningowych w ramach Populacyjnego Programu Walki z Rakiem Piersi, kierownik medyczny Affidea.