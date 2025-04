Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy zyskuje kolejne głosy poparcia. Już prawie 8000 osób złożyło swoje podpisy na stronie Koalicji RSM. A wśród nich między innymi: Sylwia Gliwa, Katarzyna Dowbor, Jolanta Fajkowska, Posłanka Beata Libera-Małecka, Irena Eris, Katarzyna Grochola.

Postulaty tej społecznej inicjatywy, która działając pod hasłem „Niech żyją kobiety!!!” chce ograniczyć do 2020 roku zapadalności i umieralności na raka szyjki macicy o połowę, poparła również znana piosenkarka i aktorka - Natalia Lesz.

W ślad za artystką może pójść każdy. Swój głos na Koalicje RSM można oddać na stronie http://koalicjarsm.pl/wesprzyj-nas.html.

Reklama

Czy robisz regularnie cytologię? Kto cię tego nauczył?



Tak, regularnie robię badania cytologiczne. Nauczyła mnie tego moja mama.

Polki nie badają się, tłumacząc to brakiem czasu. Ty jesteś mega zajętą osobą. Jakim cudem znajdujesz czas, żeby zadbać o swoje zdrowie?



Znaleźć czas na wizytę u lekarza, to zawsze dla mnie największy problem. Ale kiedy już wpiszę sobie takie badanie np. cztery tygodnie do przodu, to wtedy znajduję na nie czas.

Przeczytaj: Rak szyjki macicy - jak rozpoznać?

Uczyłaś się i pracowałaś za granicą. Czy tam też jest tak kiepsko z profilaktyką, jak w Polsce? Jak to oceniasz?



W USA, gdzie uczyłam się i pracowałam ponad 10 lat, z profilaktyką jest o niebo lepiej niż w Polsce. Świadomość, że tak niewiele czasu poświęcone na badanie, może oszczędzić nam naprawdę wielkiej tragedii albo nawet życie, jest tam powszechna i uczy się o tym dzieci w szkole.

Reklama

W życiu każdej kobiety ważna jest rodzina, sukcesy, uroda… Gdzie w dzisiejszym, pędzącym świecie jest miejsce na zdrowie? Czy wśród gwiazd w ogóle się o nim mówi?



Ludzie estrady, artyści myślą o zdrowiu dużo więcej niż się z pozoru wydaje. Zdajemy sobie sprawę, że zdrowie w naszym zawodzie jest bardzo ważne. Nasza praca wymaga naprawdę świetnej kondycji fizycznej. Na planie filmowym nikogo nie interesuje, że ktoś się źle czuje albo jest mu słabo. Możesz oczywiście chorować, ale będzie to twoja ostatnia rola. Usłyszałam kiedyś "Natalia - jeden dzień zdjęciowy kosztuje nas 60 tys. i nikt się tu nie będzie przejmował twoim zdrowiem". Dlatego staramy się utrzymywać dobrą formę w dobrym zdrowiu.

Czy Twoim zdaniem mężczyźni powinni interesować się zdrowiem kobiet? Jak mogą się w to zaangażować? Ilu znanych Ci panów obchodzi zdrowie ich partnerek, matek, sióstr?

Uważam, że mężczyźni powinni interesować się zdrowiem kobiet i chyba tak się dzieje. Powinni oni wspierać, przypominać, a czasami nawet namawiać swoje dziewczyny, aby okresowo, profilaktycznie poszły na badanie.

Przeczytaj: Rak szyjki macicy - czynniki ryzyka

Rak szyjki macicy to w Polsce wciąż temat tabu. Dlaczego zdecydowałaś się poprzeć Polską Koalicję na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy?

Zdecydowałam się poprzeć Koalicję RSM, ponieważ w Polsce statystyki zachorowań i ciężkich powikłań są przerażające. Wynika to zapewne z przekonania, że jeśli coś nie boli, to znaczy, że jest zdrowe. Po drugie część kobiet uważa, że pobieranie próbki do badania cytologicznego, to prawie operacja. Nic bardziej błędnego! Nie doprowadzajmy poprzez niewiedzę do amputacji macicy albo własnej śmierci. Uczmy nasze córki i synów, że profilaktyka jest jedyną drogą w walce z rakiem szyjki macicy.

Źródło: Informacja prasowa/ akj