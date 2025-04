Kilka dni temu Hayley Browning podzieliła się na Facebooku swoją historią, która błyskawicznie rozniosła się po internecie. Nic dziwnego – dziewczyna wskazała w niej sposób, który może uratować życie.

Samobadanie na leżąco



Niecały miesiąc temu u Hayley Browning wykryto raka piersi. Guzek był tak umiejscowiony, że można było go nie wyczuć w standardowym badaniu na stojąco. Nie wykrył go nawet lekarz. Dziewczyna wyczuła go dopiero, gdy leżała na plecach. Taka pozycja samobadania prawdopodobnie ocaliła jej życie i pozwoliła na szybkie zdiagnozowanie raka.

Mogłam wyczuć guza tylko podczas leżenia na plecach – całkowicie znikał, gdy stałam. Większość stron uczy, by wykonywać samobadanie pod prysznicem, ale gdybym posłuchała tej rady, guz mógłby urosnąć tak bardzo, że byłby nie do wyleczenia. Nawet chirurg nie był w stanie go zlokalizować, gdy stałam – wspomina dziewczyna.

Jak sprawdzić, czy grozi nam rak piersi?

Dzięki szybkiej diagnozie Hayley mogła podjąć leczenie na czas. Swoją radą podzieliła się na Facebooku, mając nadzieję, że pomoże innym kobietom w prawidłowym samobadaniu piersi, a – co się z tym wiąże – ratowaniu życia.

Chciałabym się podzielić moim małym trikiem z jak największą liczbą ludzi, bo może się okazać, że ocali czyjeś życie. To mój apel do wszystkich kobiet - żeby badały się i na leżąco, i na stojąco – napisała.

Jak wykonać samobadanie na leżąco?



Wielu ekspertów medycznych również zaleca samobadanie piersi na leżąco. Aby było ono miarodajne, należy położyć się na plecach, a prawą rękę ułożyć za głową. Następnie naciskać trzema palcami lewej ręki wokół piersi z góry na dół, także przy brodawce. Potem zmienić ręce i to samo zrobić z drugiej strony ciała.

Najlepiej jest wykonywać samobadanie piersi regularnie tydzień po miesiączce.

