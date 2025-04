Jedna na trzy kobiety nie bada swoich piersi ze strachu... że „coś” znajdą – alarmują naukowcy z Exeter University. Tymczasem wykrycie nowotworu piersi we wczesnym stadium zwiększa szansę na wyzdrowienie. O to, jak kobieta powinna badać piersi i kiedy najlepiej to robić, a także co powinno ją zaniepokoić, pytamy dra Przemysława Binkiewicza, ginekologa-położnika z dziewiętnastoletnią praktyką, od siedmiu lat ordynatora szpitala w Pyskowicach na Śląsku.

Reklama

Lady-Comp: Wiele mówi się o konieczności badania piersi przez kobietę w każdym cyklu, a nadal statystyki są smutne – większość Pań tego nie robi.

Dr Przemysław Binkiewicz: Choć pewne badania amerykańskie donosiły o tym, że to, czy kobieta przeprowadza samobadanie, czy nie, nie ma takiego znaczenia, ponieważ jest ono zbyt niedokładne i kobieta może wyczuć palcami dopiero już duże guzki, to jednak lekarze w Europie są zdania, że badanie samodzielne jest bardzo potrzebne. Najlepiej wykonywać je na początku cyklu, w pierwszych dniach, przy czym pamiętajmy, że za pierwszy dzień cyklu uznaje się dzień, w którym rozpoczyna się krwawienie miesięczne.

Co jest ważne podczas samobadania?

Dr Przemysław Binkiewicz: Przede wszystkim technika. Lekarz, który prowadzi pacjentkę, powinien pokazać jej, jak takie badanie powinno wyglądać.

Czyli podczas wizyty u lekarza kobieta może poprosić go, aby pokazał jej, w jaki sposób powinna kontrolować swoje piersi?

Dr Przemysław Binkiewicz: Oczywiście. To może być nie tylko ginekolog, a po prostu lekarz rodzinny – on również jest osobą kompetentną, która może pokazać jak pacjentka powinna badać swoje piersi. Zatem badanie może być wykonane przy okazji wizyty ginekologicznej, jak i wizyty u lekarza ogólnego. Zdarza się, że temat piersi jest omijany przez lekarzy – ginekolog zostawia sprawę chirurgowi, chirurg – ginekologowi, a jeżeli pacjentka nie chodzi ani do ginekologa, ani do chirurga, a lekarz ogólny także nie bada piersi, to istnieje ryzyko, że nie będzie miała zbadanych piersi przez wiele lat. Właściwie przy każdej wizycie u lekarza powinien on zapytać, czy pacjentka bada piersi, w jaki sposób, kiedy ostatni raz je badała i ewentualnie pokazać, jak prawidłowo to robić.

Piersi możemy jeszcze badać za pomocą USG i mammografii. Kiedy zalecane są te badania?

Dr Przemysław Binkiewicz: USG wykonuje się u młodszych kobiet niż mammografię. Ja zalecam po 35-tym roku życia raz na dwa lata wykonanie USG piersi. Starsze kobiety, po 45-tym roku życia raz na dwa lata powinny wykonać badania mammograficzne piersi.

Zobacz też: Jak badać swoje piersi?

Reklama

Wróćmy jeszcze do samobadania przez kobietę. Co powinno ją zaniepokoić podczas sprawdzania piersi?

Dr Przemysław Binkiewicz: Zmiana wyglądu piersi to jest pierwsza rzecz, na jaką kobieta powinna zwrócić uwagę. Czyli już rozpoczynając samobadanie piersi, kobieta powinna przyjrzeć się swoim piersiom, czy wszystko z nimi w porządku, czy pierś nie jest wciągnięta, czy piersi różnią się od siebie w sposób znaczący lub odbiegający od normy wielkością, czy nie występuje wyciek z brodawki. Zwłaszcza wyciek z jednej brodawki, tak zwany wyciek jednostronny, powinien nas zaniepokoić. Wyciek z obu piersi ma zazwyczaj podłoże hormonalne, jest związany z produkcją prolaktyny i też może być niepokojącym objawem i choć zwykle nie jest to objawem guza piersi, to również powinno skłonić kobietę do wizyty u lekarza, bo może to być objaw gruczolaka przysadki mózgowej.

Jak podają statystyki 90% zmian obserwowanych w piersiach stanowią zmiany nienowotworowe. Lepiej zatem badać się regularnie, przemóc strach i wyrobić sobie nawyk sprawdzania piersi w każdym wieku.

Wywiad jest częścią materiałów przygotowanych przez dystrybutora komputerów cyklu Lady-Comp, Baby-Comp i Pearly w ramach Miesiąca Świadomości Raka Piersi. Więcej na www.ladycomp.pl.

Zobacz też: Jakie objawy są typowe dla raka piersi?

Źródło: materiały prasowe Lady-Comp/mn