Śmiertelność wśród kobiet chorujących na raka jelit lub piersi utrzymuje się na stałym poziomie, chociaż liczba zachorowań na ten nowotwór wzrasta. Spada przy tym zachorowalność wśród mężczyzn na raka płuc – to dzięki zmianie nawyków, w tym rzucaniu palenia. Epidemiolodzy nie wiedzą natomiast, skąd bierze się spadek zachorowania na raka żołądka.

Polscy naukowcy rozpoczęli przygotowanie wieloletniego programu zwalczania nowotworów. Kraje członkowskie zostały zobowiązane przez UE do tego, by do 2015 roku opracowały plany pozwalające ograniczyć skutki chorób nowotworowych o 15%. Według lekarzy z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego jesienią będzie gotowa zielona księga – zestaw poleceń pozwalających rządowi opracować nową strategię zdrowotną. Eksperci chcą, by chory, u którego podejrzewa się nowotwór, trafiał do specjalistycznej placówki, gdzie jego leczenie będzie prowadzone od razu przez specjalistów różnych dziedzin.

