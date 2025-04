Stan przedrakowy

Stan przedrakowy jest to morfologicznie zmieniona tkanka, w której prawdopodobieństwo powstania raka jest większe niż w tkance zdrowej /definicja WHO/.

Zmiana przedrakowa

Zmiana przedrakowa jest to zmiana chorobowa, w której na podstawie badania histopatologicznego stwierdza się dysplazję nabłonka wskazującą na początek transformacji nowotworowej, która nastąpi, o ile nie zostanie podjęte leczenie.

Zobacz też: Jakie nowotwory jamy ustnej może rozpoznać stomatolog?

Co zwiększa prawdopodobieństwo powstania stanów przedrakowych?

- nałogi,

- dieta,

- choroby ogólnoustrojowe,

- predyspozycje rodzinne,

- przebyte choroby błony śluzowej (nieleczone jak i leczone specjalistycznie),

- przebyte zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej i pozostawianie blizn,

- parafunkcje układu stomatognatycznego,

- nieprawidłowe wypełnienia lub uzupełnienia protetyczne.

Co wpływa na powstanie stanów przedrakowych?

- wrażliwość osobnicza

- czynniki ogólnoustrojowe (zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, choroby przemiany materii, choroby przewodu pokarmowego, choroby krwi),

- przewlekłe niedobory witaminowe,

- czynniki środowiskowe.

Czynniki miejscowe sprzyjające rozwojowi stanów przedrakowych:

- mechaniczne: działanie ostrych, złamanych, niefizjologicznie startych zębów, ostrych brzegów ubytków próchnicowych, wadliwie założonych wypełnień, użytkowanie nie w pełni sprawnych uzupełnień protetycznych;

- termiczne: działanie zbyt wysokiej i niskiej temperatury; elektryczne i elektrogalwaniczne;

- chemiczne: leki, związki chemiczne w zakładach pracy; nałogowe palenie tytoniu;

Przeczytaj: Czy palenie bierne może powodować raka płuc?

Autor: Witt Kołodziej

Bibliografia dostępna w redakcji.

Reklama