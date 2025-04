1100 pacjentów z Wielkiej Brytanii otrzyma szansę na zwalczenie raka trzustki dzięki szczepionce terapeutycznej pozwalającej organizmowi zwalczać komórki rakowe. Jeśli teksty TeloVac się powiodą, specyfik będzie dostępny w 2013 roku. Lekarze wprawdzie nie obiecują pełnego wyleczenia, ale przedłużenia życia pacjentów. Szczepionka nie zapobiega bowiem chorobie, lecz pozwala na to, by organizm nauczył się walczyć z zagrożeniem.

Szczepionka GV1001 ma na celu „uczulić” system odpornościowy na telomerazę – enzym, który daje komórkom nowotworowym praktycznie nieśmiertelność. Enzymu tego praktycznie nie ma w zwykłych komórkach dorosłego człowieka. Ta substancja świetnie więc nadaje się do oznakowania guza.

Testy odbywają się w ponad 50 szpitalach. Pacjentów podzielono na trzy grupy. Pierwsza otrzyma standardową chemioterapię przez 8 miesięcy. Druga po chemioterapii otrzyma szczepionkę. Trzecia – chemioterapię i szczepionkę jednocześnie. Wyniki testu poznamy za rok. Wcześniejsze badania w mniejszej skali pokazały, że szczepionka wydłuża życie pacjentów średnio o 3 miesiące.

Szacuje się, że średnie przeżycie pięciu lat pacjentów z nowotworem trzustki to 2-3%. Nowotwór ten jest jednym z najbardziej niebezpiecznych, jakie istnieją. Występuje dość rzadko. Jedynym rozwiązaniem w jego przypadku jest skomplikowana i dość ryzykowna operacja chirurgiczna i późniejsza chemioterapia.

Źródło: „Rzeczpospolita” 19.04.2011/mn

