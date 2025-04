Nadziąślak, czyli ziarniniak obwodowy

Dla tej zmiany charakterystyczny jest powolny i niewielki rozrost – do 3 cm średnicy. Zmianę pokrywa zazwyczaj niezmieniona błona śluzowa. Ziarniniaki w obrębie dziąseł rosną na szerokiej szypule, mają kształt owalny, kolor sinowiśniowy. Najczęściej zmiana ta lokalizuje się w pobliżu zębów siecznych. Guzki te prowadzą do rozchwiania zębów, co powoduje bóle i trudności w przyjmowaniu pokarmów oraz krwawienia.

Stany zapalne i mikrourazy odgrywają istotną rolę w etiologii tych guzów. Leczeniem z wyboru jest doszczętne wycięcie zmiany wraz z marginesem zdrowej tkanki, gdyż zmiana ma tendencje do nawrotów.

Niszczący kość ziarniniak centralny

Podobnie ziarniniaki centralne rozwijające się w kościach cechują się powolnym i łagodnym wzrostem. Początkowo są zupełnie bezobjawowe, a pierwsze dolegliwości pojawiają się, gdy deformacji ulega wyrostek zębodołowy. Leczenie tych zmian jest chirurgiczne.

Ziarniniaki mimo łagodnego charakteru wymagają radykalnego leczenia z uwagi na tendencję do nawrotów.

Co to takiego guz ciążowy?

Zachwianie równowagi hormonalnej, z jakim niewątpliwie mamy do czynienia w ciąży, ma czasem wpływ na procesy rozrostowe. Kliniczną manifestacją odczynu tkanki łącznej dziąseł na zaburzenia hormonalne jest guz ciążowy. Zmiana ta nie jest nowotworem. Pojawia się najczęściej w drugiej połowie ciąży i znika samoistnie po porodzie. Może się jednak pojawić w tym samym miejscu przy kolejnej ciąży. Guzki te są żywo czerwone oraz łatwo krwawiące. Lokalizują się zazwyczaj w okolicach brodawek międzyzębowych.

Zmiany guzopodobne w obrębie ślinianek

W obrębie dużych ślinianek (przyusznej, podżuchwowej i podjęzykowej) rozwijają się czasem zmiany niemające charakteru nowotworowego jednak z uwagi na cechy kliniczne wymagające różnicowania ze zmianami rozrostowymi. Do zmian takich należą stany zapalne gruczołów ślinowych – zarówno nieswoiste infekcje bakteryjne czy wirusowe, jak i swoiste, takie jak gruźlica czy promienica. Inne stany upodabniające się do nowotworów ślinianek wynikają ze schorzeń układowych. Są to między innymi sarkoidoza, sialozy czy choroba Mikulicza.

